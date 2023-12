Bătaie pe RCA: Sute de mii de polițe Euroins expiră astăzi, iar șoferii se grăbesc să își cumpere alta. Directorul ASF: „Monitorizăm tot. Avem update-uri la fiecare oră!”. Cât dai acum pe RCA și cine vinde cel mai mult

Platformele firmelor de asigurare care vând RCA și mai ales cele ale brokerilor zbârnăie zilele acestea, când sute de mii de șoferi care mai aveau încă RCA la falimentara Euroins trebuie să își cumpere o poliță nouă. În condițiile în care mulți au ales să nu mai denunțe polița pentru a primi diferența de primă (având în vedere perioada scurtă rămasă în general până la expirarea poliței, deci suma mică ce ar fi trebuit returnată), circa 830.000 de șoferi mai aveau încă RCA la Euroins la începutul acestei săptămâni. Prin urmare, cifrele de vânzare au explodat. Luni și marți, arată date analizate de Economica, s-au vândut în total circa 200.000 de asigurări RCA(100.000 pe zi), iar miercuri numărul s-a apropiat de 200.000 de polițe. Pe un exemplu concret, unul dintre brokerii foarte mari, care intermediază într-o zi normală între 2000 și 3.000 de polițe, a vândut ieri peste 17.000 de polițe.

Sunt cifre de vânzări de câteva ori mai mari decât într-o zi obișnuită, motiv pentru care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a avut o activitate de supraveghere mult mai intensă. ” Monitorizăm tot: sisteme IT, modul de ofertare, absolut tot. Am ajuns să avem updates la fiecare oră”, spune Valentin Ionescu, directorul Sectorului Asigurări Reasigurări din ASF. Potrivit acestuia, piața din România are capacitatea de a prelua cererea suplimentară de zilele acestea.

” Noi am monitorizat foarte atent încă din martie, de când această companie a ieșit din piață, cum se mută cotele de piață. Am verificat solvabilitatea companiilor, care sunt într-adevăr puține, din păcate, asta e marea problemă a pieței RCA, pentru că oferta din partea companiilor, deși active în România, avem 25 autorizate de noi și 15 venite pe sucursală, deci 40 de companii, numai șase plus două pe sucursală oferă această poliță RCA. Am verificat mult mai intens, începând cu săptămâna trecută, așa cum spuneam, am ținut legătura cu companiile. Colegii mei din Supraveghere, la fel, au ținut legătura cu companiile sau cu intermediarii. Au făcut teste înainte de această perioadă, majoritatea companiilor. Într-adevăr, am constatat o încărcare mai mare, este și normal. Oferta a crescut de trei-patru ori față de acum câteva săptămâni…Într-adevăr, față de ce mi-ați semnalat dvs., datorită acestor pot să spun milioane de oferte, fără să exagerez, din ce am cules de la companiile de asigurări, unele sisteme au avut puține delay-uri, în sensul de 10-20 de secunde în plus față de o perioadă normală, dar vorbim de zeci de secunde, nu vorbim de alte tipuri de delay-uri. Ca urmare, cei care încearcă să-şi facă polița direct online trebuie să aibă puțină răbdare, pentru că acea poliță se va încheia fără probleme într-un termen cât mai scurt posibil. „, a spus directorul ASF la Radio România Actualități.

Cât costă acum RCA și cine vinde cel mai mult

Economica monitorizează evoluția prețurilor RCA încă de la introducerea unui nivel maxim de preț, pentru fiecare companie în parte, în luna aprilie a acestui an. Conform calculelor noastre, au existat unele creșteri, însă mai degrabă marginale și nu pe toate segmentele de șoferi, ceea ce înseamnă că efortul asiguraților Euroins nu va fi unul cu mult mai mare decât cel făcut pentru a cumpăra polița RCA anterioară. Pe un exemplu concret, pentru un Audi A4 cu capacitate cilindrică de 1968 cmc, condus de un șofer de 45 de ani cu clasa de bonus B7 (40% bonus față de prețul de bază) cel mai bun preț este de 882 de lei pe 12 luni, oferit de Hellas Direct. Nici oferta Groupama nu este departe, la 963 de lei. Cu o singură excepție, toți ceilalți șase asigurători autorizați să vândă RCA cotează între 1.100 și 1.200 de lei.

În ceea ce privește companiile care vând cel mai mult zilele acestea, datele oferite Economica de doi dintre cei mai mari brokeri de pe piață, relevanți într-o analiză prin extrapolare având în vedere cotele importante din vânzări pe care le dețin, arată că Groupama (altfel liderul întregii piețe de asigurări) domină clasamentul, cu o cotă care merge spre 28-30%. Urmează Allianz Țiriac, Axeria Iard, Grawe și apoi restul plutonului. De altfel, clasamentul vânzărilor a urmat cu aproximație topul RCA după portofolii, parametrii diferiți fiind înregistrați totuși în ceea ce privește cota de piață și, binențeles, volumele, mult mai mari zilele acestea.

Sursa: Economica.net