4 Greseli uzuale in procesul de intretinere al masinii

Masinile au devenit un mijloc de transport standard pentru vremurile actuale in conditiile in care ne vedem pusi in mod constant in situatia de a alerga dintr-o parte intr-alta. Astfel, masinile sunt departe de a mai putea fin considerate niste mofturi. Indiferent de specificatiile cu care vin la pachet, durata de viata a componentelor masinii depinde in mare masura de modul in care sunt intretinute. Totodata, la acest aspect mai contribuie si conduita soferului, sau altfel spus, stilul de condus adoptat de catre acesta. Exista insa o serie de greseli comune pe care foarte multi soferi le fac si care sunt mai mult decat daunatoare duratei de viata a componentelor masinii, de aceea este important ca acestea sa fie evitate cu orice pret.

Pentru ca este absolut firesc sa ne dorim sa ne bucuram de buna functionare a propriilor masini pentru vreme cat mai indelungata, venim in intampinarea ta cu cateva exemple de situatii pe care este imperios necesar sa le eviti. Iata asadar despre ce anume este vorba!

Neefectuarea la timp a reviziilor

O situatie destul de comuna in randul soferilor este aceea de a nu de prezenta in timp util pentru o revizie tehnica. Dincolo de cele periodice obligatorii, o revizie tehnica este bine-venita ori de cate ori constati ca masina nu functioneaza in parametri optimi. Neefectuarea la timp a acestor revizii poate avea ca si rezultat defectiuni majore la diferite componente esentiale, lucru ce vine la pachet si cu costuri de reparatie pe masura.

Neinlocuirea la timp a pieselor auto uzate

Uzura este fara doar si poate unul dintre cei mai aprigi dusmani ai componentelor unei masini, insa din pacate este un proces inevitabil. Dincolo de eforturile noastre de a prelungi cat mai mult durata de viata a acestora, in cele din urma anumite piese auto si lichide vor ceda si se vor epuiza astfel ca va trebui sa le inlocuim sau sa le completam. Din fericire insa, piata pieselor auto este in prezent mai vasta ca niciodata, astfel ca pe langa clasicele piese, in momentul actual, putem gasi ulei hidraulic, baterii auto exceptionale, precum si o gama larga de piese obtinute din dezmembrari auto provenite de la masini Dacia, Volvo, Mazda sau orice alt model auto la care ne putem gandi.

Adoptarea unui stil de condus nepotrivit

Stilul de condus adoptat are un impact direct asupra duratei de viata a componentelor masinii, de aceea este recomandat sa ne asiguram mereu ca il adoptam pe cel corect (preventiv). Un stil de condus echilibrat este cel in care nu apelam la diferite obiceiuri nesanatoase precum: franarea brusca, virajele luate la viteze mari, etc. Un astfel de stil de condus nu doar ca duce la o uzura prematura a componentelor masinii, insa iti poate chiar pune viata intr-un real pericol.

Amanarea igienizarii masinii

Igienizarea la timp a interiorului si exteriorului masinii este de asemenea un aspect cu un impact major asupra duratei de viata a masinii. Este important ca murdaria sa fie curatata ori de cate ori apare, pentru ca daca vei amana acest lucru, vei scadea drastic durata de viata a componetelor masinii, indiferent ca vorbim despre piese sau tapiterii.