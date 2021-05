Cum poti avea grija de masina ta? Sfaturi si recomandari pentru orice sofer

Intr-un secol in care depindem de solutiile de mobilitate mai mult ca oricand, nu este de mirare faptul ca numarul autovehiculelor se afla intr-o crestere exponentiala. In fond ne este aproape imposibil sa ne mai imaginam cum ar arata lumea cotidiana fara existenta acestor mijloace de transport. Masinile nu doar ca sunt niste mijloace de transport confortabile, insa mai presus de acest lucru, ne sunt mereu la dispozitie. In aceste conditii, nu este de mirare faptul ca ne dorim sa ne bucuram cat mai mult de functionalitatea acestora. Nu mai reprezinta insa niciun fel de secret faptul ca durata de viata a unei masini este puternic influentata de modul in care aceasta este intretinuta, lucru la care adaugam desigur si conduita soferului.

Masinile moderne desi sunt concepute pentru a fi cat mai fiabile, acest aspect nu este suficient pentru a prelungi durata de viata a propriilor autovehicule. Din fericire insa, exista o serie de pasi pe care ii putem face fiecare dintre noi din postura de soferi pentru a prelungi semnificativ durata de viata a componentelor masinii.

Inlocuirea in timp util a componentelor uzate

Masinile sunt alcatuite dintr-o multime de componente, fiecare in pare avand un rol specific dar si o durata de viata limitata, ceea ce inseamna ca mai devreme sau mai tarziu, o parte din acestea vor ceda in urma uzurii. Inlocuirea la timp a componentelor uzate te pot ajuta sa prelungesti semnificativ durata de viata a masinii si te poate scuti si de defectiuni majore, care sunt in general mult mai dificil de solutionat si mult mai costisitoare. La ora actuala este mai simplu ca niciodata sa regasim piese auto pentru propriile autovehicule avand in vedere ca acestea se afla adesea la cel mult un click distanta. Astfel, indiferent ca este vorba despre curele de transmisie, rulmenti, baterii auto sau orice alte componente de o asemenea natura, gasirea acestora nu ar trebui sa mai reprezinte o provocare.

Igienizarea masinii in mod regulat

Pastrarea curateniei in masina este de asemenea un aspect care te poate ajuta sa prelungesti durata de viata a masinii tale. Cu cat amani mai mult sa indepartezi murdaria, cu atat va fi mai dificil de curatat, astfel ca in timp aceasta poate chiar afecta materialele din interiorul si exteriorul masinii (tapiteriile, vopseaua, etc).

Adoptarea unui stil de condus cat mai putin agresiv

Cu totii avem tendinta uneori de a calca pedala de acceleratie mai mult decat este indicat sau de a adopta un stil de condus mai putin potrivit, in acest lucru nu ar trebui sa devina o obisnuinta. Dincolo de faptul ca un stil de condus sportiv solicita la maximum componentele masinii (deci se uzeaza mult mai rapid), aceasta conduita poate fi chiar periculoasa atat pentru tine, cat si pentru ceilalti participanti la trafic.

Nu amana reviziile tehnice

Reviziile tehnice sunt cele care pot scoate la iveala numeroase probleme pe care noi nu le putem vedea la nivelul masinii. Din acest motiv, daca pui pret pe propria masina, este recomandat sa nu amani niciodata sa treci pragul unui service. Dincolo de reviziile tehnice obligatorii, poti solicita o revizie ori de cate ori simti ca masina ta nu functioneaza in parametri optimi.