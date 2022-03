CUM SA ECONOMISITI COMBUSTIBIL CU AJUTORUL ANVELOPELOR CAMION ECO-EFICIENTE

Profesionistii din domeniul transportului rutier stiu ca anvelopele joaca un rol important in rentabilitatea afacerii lor. In calitate de experti in domeniul anvelopelor, suntem aici pentru a-i ajuta sa aleaga anvelopa de camion potrivita pentru aceasta sarcina. Respectiv, suntem interesati de anvelopele camion eco-eficiente, adica cele cu rezistenta redusa la rulare. Aceste cauciucuri de camion sunt concepute pentru transportul rutier pe distante lungi. Sa incercam sa vedem de ce acestea sunt interesante pentru transportatori.

O TREIME DIN CONSUMUL DE COMBUSTIBIL SE DATOREAZA ANVELOPELOR

Pentru un profesionist din domeniul transporturilor, combustibilul este un factor crucial, deoarece reprezinta 30% din costul total al transportului. In al doilea rand, este important de stiut ca anvelopele sunt responsabile pentru aproape o treime din consumul de combustibil. Acest lucru se datoreaza, de fapt, fenomenului de rezistenta la rulare, adica fortei de frecare dintre anvelope si drum. Cu alte cuvinte, aproape unul din trei rezervoare pline este cheltuit pe anvelope! Cand vine vorba de condusul pe distante lungi, de exemplu 100.000 km pe an, este usor de vazut cat de mult se poate economisi daca reusim sa economisim, chiar si 1L/100km, daca alegem anvelope camion adecvate din acest punct de vedere.

ANVELOPELE CAMION ECO-EFICIENTE IN CENTRUL ATENTIEI

Centrele de cercetare si dezvoltare ale marilor producatori au fost intotdeauna preocupate de anvelopele cu consum redus de combustibil. Cu ajutorul tehnologiilor actuale, acestea ofera anvelope eco-eficiente foarte recomandabile. Acest progres este in conformitate cu noile standarde europene; de exemplu, indicarea obligatorie de catre producatori a emisiilor de CO2 produse de camioanele lor incepand cu 1 ianuarie 2019. Astfel, cauciucurile camion joaca un rol cheie in consumul de combustibil si, prin urmare, in emisiile de CO2. Din acest motiv, ele pot fi cel mai important aliat al transportatorilor, in caz de alegere judicioasa.

ANVELOPELE DE CAMION ECO-EFICIENTE DE PE PIATA

Fiecare producator de anvelope pentru camioane are propria gama de anvelope pentru distante lungi si eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil. Aflati mai jos mai multe despre toate anvelopele camion pentru distante lungi.

GAMA DE ANVELOPE CAMION PIRELLI

La producatorul de anvelope Pirelli, gama TRIATHLON ™ este cea care va va interesa, cu modelul FR:01 pentru fata, modelul ST:01 pentru remorca, respectiv modelul TR:01 pentru spate. Amprenta optimizata, combinata cu aplicarea tehnologiei Pirelli DLTC (Dual Layer Tread Compound), garanteaza un kilometraj de lunga durata. Modelul benzii de rulare a fost proiectat pentru a se adapta la diferite aplicatii si pentru a raspunde la asperitatile drumului, oferind o rezistenta mai mica la rulare, ceea ce inseamna implicit un consum mai mic de combustibil. Designul inovator al benzii de rulare la aceasta gama de anvelope camion, precum si noile materiale ofera o manevrabilitate excelenta pe uscat si pe umed.

GAMA DE ANVELOPE CAMION MICHELIN

Anvelopele camion pentru distante lungi ale producatorului francez Michelin, eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, se regasesc in gama X Line Energy. Mai multe tehnologii sunt combinate pentru a produce anvelope eco-eficiente:

Infinicoil: aceasta tehnologie se refera la un fir de otel de pâna la 400 de metri; aplicat pe banda de rulare, acesta confera stabilitate anvelopei. Aceasta banda de rulare optimizata astfel se deformeaza mai putin si exista o rezistenta mai mica la rularea cu aceasta anvelopa camion.

Powercoil: Carcasa anvelopei camion este mai rezistenta si mai usoara cu ajutorul tehnologiei Powercoil. Anvelopa este mai durabila, iar rezistenta la rulare este chiar mai mica.

Silicion: Continutul ridicat de siliciu din compozitia benzii de rulare favorizeaza, de asemenea, economia de combustibil.

Regenerare: modelul evolutiv al benzii de rulare permite anvelopei de camion sa se deformeze si mai putin.

GAMA DE ANVELOPE CAMION BRIDGESTONE

Gama de anvelope camion Ecopia de la Bridgestone este considerata a fi „eco-eficienta”, datorita, in parte, compusului Nanopro Tech al benzii de rulare, care reduce pierderile de energie in timpul condusului. Alte tehnologii Ecopia completeaza performanta ecologica si economica a acestor anvelope de camion.

Astfel, anvelopele Ecopia H-steer 002 vor merge pe axa de directie; anvelopele Ecopia H-drive 002 pe axa de tractiune si anvelopele Ecopia H-Trailer 002 pe remorca.

GAMA DE ANVELOPE CAMION CONTINENTAL

Gama de anvelope camion EcoPlus, de la Continental, este deosebit de potrivita pentru utilizarea pe distante lungi datorita eficientei excelente a consumului de combustibil. Potrivit Continental, aceasta gama de anvelope camion ofera „economii de combustibil de pâna la 1,9 litri la 100 km”. In plus, anvelopele au un nou design al benzii de rulare si noi compozitii de cauciuc, special adaptate pentru a reduce consumul de combustibil fara a afecta kilometrajul anvelopei”. Impreuna, anvelopele camion pentru remorca HS3 fata, HD3 spate si HT3 ofera un nivel foarte ridicat de performanta.

GAMA DE ANVELOPE CAMION HANKOOK

Hankook nu se lasa mai prejos, cu gama de anvelope camion e-cube Blue, special conceputa pentru transportul pe distante lungi cu un consum foarte redus de combustibil. Anvelopele in cauza se numesc AL20 (axa de directie), DL20 (axa motoare) si TL20 (remorca). Producatorul coreean a lucrat la compozitia benzii de rulare, la design si la rigiditate pentru a obtine cel mai mic consum de combustibil posibil in cazul utilizarii acestor modele de anvelope camion.