Reparatii injectoare pentru autoturismul tau

Inainte de a efectua orice operatiune asupra sistemului de alimentare la masina ta, ar fi bine sa efectuezi un diagnostic detaliat al motorului. In cazul in care discutam despre un motor diesel, cu siguranta lucrurile nu sunt atat de simple, de aceea necesita un ajutor specializat.

Daca injectoarele sau pompa de injectie nu functioneaza corect, poate fi din cauza defectiunilor legate de alte sisteme ale motorului.

Toate aceste defectiuni ar trebui sa fie identificate de la bun inceput, inainte de a inlatura componentele sistemului de injectie.

Ia in calcul faptul ca un diagnostic incorect sau incomplet s-ar putea sa te coste mult mai mult decat ai fi crezut la bun inceput, ceea ce nu si-ar dori nimeni, desigur.

Pentru o masina cu un kilometraj mare, indepartarea injectoarelor presupune o reala provocare. De aceea, tot timpul ar trebui sa apelezi la un specialist in reparatii injectoare atat pentru autoturisme, cat si pentru autocamioane, autoutilitare, tractoare si nu numai.

Sistemele de injectie cammon-rail sunt mult mai predispuse la excesul de depuneri de carbon, atat in jurul incalzitorului cat si in jurul injectorului.

Reparatia injectoarelor necesita foarte multa experienta in domeniu, deoarece o diagnosticare eronata dauneaza mult mai mult decat iti imaginezi iar problemele se vor repeta la infinit, fapt care duce in mod clar la diverse cheltuieli pentru alte reparatii.

Sistemul de injectie Common rail a fost lansa de Bosch in anul 1997. Numele face referire la rezervorul comun de inalta presiune care alimenteaza toti cilindrii cu caxrburant.

Aceste sisteme au un design modular si sunt alcatuite din injectoare, rampa comuna, pompa de inalta presiune dar si o unitate de comanda electronica.

Daca ai observat ceva care nu este in regula la masina ta, ar fi cazul sa nu mai stai pe ganduri nici macar un minut si sa te grabesti sa iei legatura cu o echipa specializata in domeniu. In felul acesta vei sti sigur ca vei obtine imediat rezultatele dorite, fara sa iti fie teama de un eventual esec, asa cum se intampla in unele cazuri.

Problemele sistemului de injectie trebuie depistate doar de un specialist certificat, insa exista cateva simptome pe care le poti recunoaste de unul singur, iar acestea sunt urmatoarele:

Masina porneste foarte greu sau deloc;

Motorul functioneaza cu zgomot;

Fum negru la accelerare;

Pierderi de carburant;

Trepidatii ciudate ale motorului;

Sunet de lovire;

Consum mare de combustibil;

Putere scazuta a motorului.

Daca observi oricare dintre cele de mai sus, trebuie sa progamezi imediat o verificare la un servici si sa incetezi sa mai conduci autoturismul deoarece s-ar putea sa intampini o situatie mult mai grava.

Evita situatiile periculoase si nu iti mai pune viata in pericol. Specialistii in domeniu te vor ajuta sa intelegi care este problema masinii tale si o vor rezolva imediat, ori de cate ori va fi necesar.

In felul acesta vei scapa de o grija in plus si vei sti la cine sa apelezi atunci cand ai nevoie, fara sa cheltui o multime de bani, asa cum ai fi crezut pana acum!