Țara noastră este în vizorul producătorilor de autovehicule Mercedes-Benz şi Rivian

Un cunoscut producător de autovehicule a anunțat că dorește să deschidă o nouă linie de producție în Europa si că aceasta ar putea fi situată în Polonia, România sau Ungaria.

Astfel, compania Rivian, start-up-ul de vehicule electrice susținut de Amazon, și Mercedes-Benz formează o societate mixtă pentru a produce camionete alimentate cu baterii, ca răspuns la cererea tot mai mare de vehicule comerciale mai puțin poluante.

În contextul unui acord, companiile vor împărți costurile de investiții pentru a produce camionete electrice de mari dimensiuni care vor fi vândute atât sub marca Mercedes-Benz, cât și sub marca Rivian. Compania mixtă pe care o formează va înființa, de asemenea, o fabrică în Europa, în câțiva ani, pe un amplasament existent al Mercedes-Benz. Fabrica va avea ca scop construirea de vehicule bazate pe furgonetele electrice pe care ambele companii le produc în prezent.

Fabrica ar putea fi situată în Polonia, România sau Ungaria, în următorii ani.

Companiile nu au dezvăluit detalii despre costul și calendarul proiectului lor

În opinia sa, „Împărtășim investițiile și tehnologia deoarece împărtășim, de asemenea, aceeași ambiție strategică: accelerarea electrificării pieței de furgonete cu produse durabile și superioare”, a declarat Mathias Geisen, care conduce unitatea Mercedes-Benz Van, într-o declarație trimisă prin e-mail.

Mișcarea are loc în contextul în care Rivian, care furnizează deja camionete electrice de livrare pentru Amazon, lucrează pentru a mări producția după un început de an dificil din cauza întreruperilor lanțului de aprovizionare. Compania cu sediul în Irvine, California, care are ca investitor și Ford, este cel mai bine finanțat startup din domeniul auto din istoria SUA. Aceasta și-a văzut creșterea valorii de piață după ce a devenit publică anul trecut, devenind unul dintre cei mai valoroși producători auto din lume, înainte ca un început lent al producției să declanșeze o vânzare de acțiuni la începutul acestui an.

Parteneriatul cu Mercedes „conferă Rivian un plus de credibilitate pe piața (europeană) și ar trebui să îi permită să profite de lanțul de aprovizionare și de amprenta de producție stabilită a Mercedes în Europa, oferind constructorului OEM o scurtătură pentru a intra pe o nouă piață cu un partener foarte credibil”, a declarat Emmanuel Rosner, analist de acțiuni la Deutsche Bank, într-o notă de cercetare.

Producția s-a îmbunătățit în acest an

Concret, producția de camionete R1T și SUV-uri R1S la uzina Rivian din Normal, Illinois, s-a îmbunătățit în acest an, împreună cu producția de furgonete electrice pentru Amazon. Compania se așteaptă să construiască 25.000 de vehicule în acest an. În decembrie 2021, a anunțat, de asemenea, planurile de a construi o a doua uzină în Georgia, o instalație de 5 miliarde de dolari care va avea capacitatea de a produce 400.000 de vehicule anual atunci când se va deschide în 2024.

În opinia sa, directorul general al Rivian, RJ Scaringe, spune că firma va avea de câștigat de pe urma Legii de reducere a inflației, adoptată recent, care prevede noi stimulente pentru achiziționarea de vehicule electrice.

Astfel, „Segmentul comercial, în special, va beneficia de stimulentele puternice pentru operatorii de flote de a se electrifica, iar platforma noastră (Rivian Commercial Van) a fost dezvoltată pentru o gamă largă de aplicații”, a declarat el luna trecută, în cadrul teleconferinței privind rezultatele companiei, scrie Forbes.