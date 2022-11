BNR are marți cea de-a opta și ultima ședință de politică monetară din 2022

BNR are programată marți cea de-a opta și ultima ședință de politică monetară din 2022. Analiștii sunt de părere că se va continua ciclul de înăsprire a politicii mo­netare. În plus, se are în vedere ma­jorarea dobânzii-cheie.

La BNR are loc ultima ședință de politică monetară din acest an, unde se anticipează că se va decide ma­jorarea dobânzii-cheie cu 0,5 puncte procentuale (pp), de la 6,25% până la 6,75%.

În octombrie banca centrală a surprins piaţa cu o creştere de 0,75 pp, peste estimările celor mai mulţi economişti.

În plus, analiștii au în vedere și varianta creşterii ratei-cheie cu 0,75 pp, la 7%. La şedinţa de politică mo­netară precedentă, din octom­brie, BNR a majorat dobânda-cheie cu 0,75 pp, de la 5,5% până la 6,25%, du­pă ce şi în august creşterea a fost tot cu 0,75 pp, de la 4,75% până la 5,5%. În iulie, ritmul de creştere a fost mai mare, cu 1 pp, de la 3,75% până la 4,75%. BCR vede mai pro­ba­bilă o majorare a dobânzii-cheie cu 0,50 pp la ultima şedinţă de po­litică mone­tară din acest an, până la 6,75%, dar nu exclude şi un salt de 0,75 pp.

În afirmaţiile sale, „Ne aşteptăm ca BNR să majoreze dobânda de politică monetară cu 50 de puncte de bază (0,5 pp-n.red.) la 6,75% la şedinţa Consiliului de administraţie din 8 noiembrie. Există şi o probabilitate semnificativă pentru o creştere de 75 pb după ce cifrele inflaţiei din ultimele luni au depăşit prognoza BNR din august. Mediana sondajului Bloomberg este de plus 50 puncte de bază. Rata facilităţii de credit, care rămâne instrumentul operaţional relevant în cadrul politicii de gestionare fermă a lichidităţii, ar trebui să ajungă la 7,75%“, a declarat Ciprian Dascălu, economistul-şef al BCR.

Punctul final pentru ciclul curent de creştere a dobânzii-cheie

El este de părere că acesta este punctul terminal, punctul de vârf, pentru ciclul curent de creştere a dobânzii-cheie, cel puţin pentru o perioadă, deşi este probabil ca BNR să lase ușă deschisă pentru noi majorări dacă datele macro o vor cere.

Rata anuală a inflaţiei s-a apropiat în luna septembrie de 16%, depășind așteptările. Cea mai recentă prognoză a BNR din august privind inflaţia indică un nivel de 13,9% pentru inflaţia de la finalul lui 2022 şi de 7,5% pentru decembrie 2023.

BNR aprobă raportul trimestrial asupra inflaţiei

Totodată, consiliul de administraţie al BNR urmează să aprobe astăzi şi raportul trimestrial asupra inflaţiei, respectiv prognoza actualizată a inflaţiei IPC, care, pe baza celor mai recente date, ar trebui să fie modificată mai sus, crede economistul-şef al BCR.

Anterior, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al BNR, a declarat că România nu a mers pe calea politicilor monetare neconvenţionale, cu siguranţă nu în măsura în care au mers băncile centrale din ţările dezvoltate sau unele bănci centrale din Europa Centrală şi de Est. El a spus atunci că, dacă lucrurile are fi stat altfel, BNR s-ar fi confruntat acum cu provocări mult mai mari.