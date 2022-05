Alina Ștefan: 70% dintre români nu se ajung cu banii de la un salariu la altul

În prezent, cei mai mulți români nu se ajung cu salariul de la o lună la alta, iar scumpirile din ultima perioadă pun și mai mare presiune pe veniturile lor. A te împrumuta de la familie, prieteni sau chiar de la colegii de muncă pare să fie ceva de care multora le e rușine.

Astfel, „Nu ne vedem unii cu alții până nu ne plătim datoriile și nu vrem să se știe că avem probleme financiare”, spune Alina Ștefan CEO al Salarium, o platformă de plată a avansului salarial, ce a luat naștere chiar pornind de la această realitate.

În explicaţiile sale, „70% dintre români nu se ajung cu banii de la un salariu la altul, moment în care începe să crească nivelul de stres. Stresul e asociat cu zona financiară, dar noi simțim nivelul de stres crescut în plan psihologic. După care dinamica e în continuă mișcare, dacă ne împrumutăm, ne împrumutăm de la familie sau prieteni, însă avem această componentă de rușine. Nu ne vedem unii cu alții până nu ne plătim datoriile. Dacă mergem în companie și cerem, la fel, e rușine pentru că nu vrem să se știe că avem probleme financiare. Dacă ne împrumutăm de la varianta IFN sau un pay day loaner, clar avem dobânzi și alte comisioane”, a declarat Alina Ștefan, CEO al platformei Salarium, în cadrul conferinței HR 2.0 – Preparing for the Future of Work.

Problemele cu banii, un stres mut pentru un angajat

În contextul socio-financiar, creșterea galopantă a inflației a depășit deja majorările salariale planificate, iar analiștii de la Banca Națională a României estimează că trendul inflaționist nu va putea fi stopat prea curând.

Numai în luna martie 2022, rata anuală a inflaţiei a urcat la 10,2%, de la 8,53% cât se înregistra în luna anterioară. În februarie 2022, câştigul salarial mediu brut a fost 6.059 lei, cu 28 lei mai mare decât în ianuarie 2022. Câştigul salarial mediu net a fost 3.721 lei, în ușoară creștere faţă de luna precedentă, cu 23 de lei, arată datele de la Institutul Național de Statistică (INS).

În contextul cheltuieli-căştiguri, „Acum e clar că nu putem să mărim salariile tot timpul și dacă le-am mări am avea o problemă de business. Însă putem schimba felul în care angajații au acces la banii lor. Una dintre problemele pe care le avem astăzi, nu e neapărat suma pe care o câștigăm, ci felul în care o accesăm, când o accesam și care e comportamentul nostru vis-a-vis de cheltuieli. Cheltuim mai mult în primele două săptămâni decât în celelalte doua săptămâni, a mai precizat Alina Ștefan CEO Salarium.

Aproximativ 85% dintre angajatori nu plătesc o variantă de avans și lichidare sau un avans salarial, prin urmare banii rămân „blocați în companie”. Problemele financiare ale angajatului sunt rareori cunoscute de managerii unei companii, motiv pentru care problemele de ordin financiar sunt considerate ca fiind „un stres mut” pentru angajat, mai explică CEO-ul Salarium, un fintech care permite plata instantă a avansurilor salariale.

În prezent, de libertatea mare de mișcare în raport cu salariul se bucură cel mai mult tinerii, care au o altă mentalitate și care își doresc ca eforturile lor la nivelul muncii să fie corelate mai rapid cu remunerația pe care o încasează, fără să mai fie nevoiți să aștepte tocmai până la celălalt final de lună.

În acest sens, „Sunt sigură că toți, absolut toți, ne-am confruntat cu un moment în care nu am avut bani, indiferent care e statusul nostru azi și indiferent cât de echilibrați financiar suntem acum. Am fost o generație obedientă, care nu a considerat că are o altă varianta decât să își aștepte salariul. Ei bine, tinerii de azi nu se mai uită la fel, ei vor să fie corelate momentele de efort. Ei se gândesc, `am venit la muncă, trebuie să fiu plătit, vreau să am acces la banii mei`. Pe această realitate a luat naștere Salarium”.

Aşadar, Salarium Fintech a fost lansată în februarie 2021 cu scopul de moderniza sistemul de salarizare în conformitate cu tendințele de la nivel internațional și a schimbării paradigmei zilei de salariu, prin introducerea în România a conceptului de „salary on demand”(salariu la cerere). Prin această soluție de plată, angajatul primește un avans salarial doar pentru zilele lucrate și doar 50%, astfel încât el să-și poată accesa salariul când are nevoie, dar nici să rămână fără bani.