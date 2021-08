Atunci cand ai nevoie de finantare poti apela la factoring

Antreprenorii aflati in cautarea unor solutii ideale pentru afacerile lor merita sa stie totul despre factoring rapid fara regres intrucat aceasta reprezinta o modalitate foarte buna prin care sa isi dezvolte business-urile. Este mai simplu pentru oricine sa isi deruleze activitatea fara a-si face griji din punct de vedere financiar, iar Omnicredit poate fi partenerul perfect.

Omnicredit

Aceasta organizatie reprezinta prima platforma fintech de micro finantare din Romania care vine in ajutorul antreprenorilor moderni cu solutii avantajoase, prinre care si factoring rapid fara regres. De-a lungul anilor Omnicredit a sprijinit dezvoltarea a nenumarate afaceri, oferind oamenilor de afaceri sansa de a-si exprima creativitatea si de a-si pune toate ideile in practica. Fara griji financiare este mai usor sa se atinga cele mai mari performante in orice domeniu.

Cele mai mari avantaje

Un prim avantaj important este acela ca totul se deruleaza exclusiv online, de la A la Z. Este nevoie de un minim de documente, iar finantarea are loc in decurs de numai cateva ore. Poti primi pana la 100% din valoarea facturilor emise, ocazie cu care se acopera instant nevoia de lichiditati si se pot plati furnizorii pe loc sau in avans. Aceasta este o modalitate buna prin care antreprenorii se asigura ca dispun de suficienti bani pentru plata salariilor si ca nu raman in urma cu taxele la stat si, foarte important, nu este nevoie de garantii materiale. Mai mult, nu afecteaza gradul de indatorare al firmei si te vei putea bucura de un cashflow predictibil si de imbunatatirea indicatorilor de lichiditate. Totul se deruleaza sub supravegherea specialistilor care ofera consiliere la fiecare pas.

Foloseste calculatorul de pe site si economiseste timp

Pe site te asteapta un calculator foarte simplu de folosit care te va ajuta mult. Prin intermediul sau vei afla direct care sunt cifrele care te intereseaza si care este suma pe care o vei primi. Trebuie sa alegi valoarea facturii tale, de la 500 pana la 250.000 de lei si numarul de zile pana la scadenta, asta este tot. Bineinteles, ai ocazia de a face mari economii de timp si stii ca nu te mai complici cu fel si fel de proceduri stufoase care sa te incurce.

Potrivit pentru toate business-urile

Solutia de finantare factoring rapid fara regres este potrivita pentru business-uri din toate domeniile, fie ca vorbim despre agentii de turism, de firme de marketing online, brutarii, spalatorii, sali de fitness, saloane de infrumusetare, cabinete de kinetoterapeie si nu numai.

Echipa cu experienta si profesionalism deplin

La Omnicredit esti intampinat cu bratele deschise de o echipa ce dispune de o bogata experienta in domeniul financiar, iar pentru aceasta nu exista situatii complicate care sa nu isi gaseasca solutia. Alaturi de echipa de aici orice antreprenor are ocazia de a-si cultiva cunostintele si de a dobandi notiuni noi care sa ii fie de folos atunci cand isi deruleaza activitatea.

Fara grija birocratiei

Despre birocratie probabil ca stim cu totii cat de enervanta este si cate bete in roate ne pune. Astfel, la Omnicredit s-a dorit eliminarea completa a acesteia, pentru ca toate procedurile sa fie simplificate la maxim. Se fac mari economii de timp si nu mai este necesara alcatuirea unor dosare stufoase si asteptat la cozi interminabile la ghisee, pentru ca din numai cateva click-uri se rezolva totul.

Dedicat antreprenorilor moderni

Solutiile financiare disponibile aici sunt dedicate antreprenorilor moderni, care sunt pasionati de tehnologie si care sunt intr-o continua cautare a evolutiei. La fel sunt si specialistii de la Omnicredit pregatiti sa ofere intotdeauna tot profesionalismul de care poate avea nevoie orice om de afaceri.