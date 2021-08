Compensatia angajatilor: salariu net, stimulente si comisioane

Compensatia descrie recompensele in numerar platite angajatilor in schimbul serviciilor pe care le furnizeaza. Poate include salariu brut, stimulentele si / sau comisioane. Compensatia totala include recompense in numerar, precum si orice alte beneficii ale companiei.

Strategia de compensare

Definirea unei strategii de compensare este o activitate importanta pentru toate companiile, inclusiv pentru startup-uri. Strategia de compensare trebuie sa fie accesibila, structurata si in mod rezonabil competitiva.

Strategia dvs. de compensare trebuie sa fie structurata pentru a satisface cel mai bine circumstantele dvs. comerciale unice. Ca startup, este posibil sa nu puteti concura cu companiile mari la salariu net. Prin urmare, ar trebui sa luati in considerare o combinatie de optiuni pentru a atrage si pastra angajatii cheie.

Nu subestimati valoarea avantajelor pe care compania dvs. le poate oferi, care ar putea sa nu fie usor disponibile in companiile mai mari, oportunitati de munca interesanta, lipsa de ierarhie, mediu flexibil, etc.

Unii oameni sunt motivati de dorinta de a fi la varful progreselor stiintifice sau tehnologice. S-ar putea sa plateasca mai putin pentru a lucra pentru un startup daca cred in viitorul sau si in munca pe care o are de oferit.

Salariu net

Un salariu net este o suma fixa platita in schimbul serviciilor unui angajat. In Codul Muncii exista „salariu minim”, un drept pe care angajati il primesc in schimbul muncii pe care o indeplinesc pentru o companie.

Pentru angajatii cu norma intreaga, salariu net este in general descris in sume anuale, lunare. Pentru a stabili un salariu adecvat si / sau o gama de salarii pe care compania dvs. este dispusa sa o plateasca pentru o functie, trebuie sa:

Stabiliti valoarea pozitiei pe baza cerintelor dvs. organizationale

Intelegeti ce plateste piata pentru o pozitie similara

Stimulente

Compensatia poate fi impartita in salariu net, beneficii si stimulente. In timp ce salariul si beneficiile trebuie sa fie competitive, stimulentele sunt factorii cel mai probabil pentru a atrage si a pastra cei mai buni angajati. Ele pot fi:

Bonusuri

Impartirea profitului

Actiuni ale companiei

Comisioane

Comisioanele sunt o modalitate comuna de remunerare a angajatilor (vanzatorilor) pentru asigurarea vanzarii unui produs sau serviciu. Intentia este de a crea un stimulent puternic pentru ca individul sa investeasca efortul maxim in munca sa. Comisioanele sunt calculate de obicei ca procent din vanzarea produsului sau a serviciului.

Plata poate fi fie comision direct (pe langa salariu net), fie o combinatie de salariu net si comision. In general, structura comisioanelor se bazeaza pe atingerea unor tinte sau cote specifice care au fost convenite anterior de catre conducere si angajat. Aceste tinte sau cote sunt, de obicei, legate de veniturile din vanzari, vanzarile unitare sau alte metrici bazate pe volum.