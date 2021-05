Fed spune că boom-ul pieței bursiere, investitorii „extenuați”, necesită prudență

Stocurile în plină expansiune, investițiile „meme” bazate pe internet și cutia neagră de finanțare a fondurilor speculative prezintă riscuri în creștere pe măsură ce economia SUA iese din pandemia de coronavirus și apetitul investitorilor crește, a avertizat Rezerva Federală în ultimul său raport privind stabilitatea financiară.

„Cu investitorii extenuați în ceea ce privește așteptările pentru o revenire puternică, este important să monitorizăm îndeaproape riscurile pentru sistem și să ne asigurăm că sistemul financiar este rezistent”, a declarat guvernatorul Fed Lael Brainard într-o declarație publicată alături de raportul semestrial al băncii centrale americane, care a reiterat unele preocupări de lungă durată și a evidențiat unele noi.

Imobilele comerciale rămân potențial vulnerabile, a spus Fed, în special după o pandemie care ar putea diminua cererea de spații de birouri, iar întreprinderile și gospodăriile „rămân sub o presiune considerabilă” din cauza impactului virusului.

O preocupare emergentă: posibilitatea unei inversări rapide a câștigurilor recente de pe piața bursieră, capacitatea dovedită a rețelelor sociale de a crește prețurile acțiunilor și la fel de repede de scădere a acestora și implicațiile îngrijorătoare pentru gestionarea riscurilor atunci când Archegos Capital Management, un birou de familie , a eșuat și a dus la pierderi pentru mai multe bănci mari.

Fed a cerut, de asemenea, necesitatea unor „remedieri structurale” în fondurile pieței monetare care s-au confruntat cu o serie de răscumpărări la începutul pandemiei și care trebuiau incluse în programele de creditare de urgență ale băncii centrale.

„Vulnerabilitățile asociate transformării lichidității la aceste fonduri rămân proeminente”, a concluzionat Fed, referindu-se la faptul că fondurile oferă investitorilor posibilitatea de a încasa mai rapid decât activele subiacente ale fondului pot fi vândute.

Având în vedere evenimentele din ultimul an, situația este în multe privințe mai bună decât se temea acum un an. Imposibilitățile ipotecare ale proprietarilor de case, de exemplu, sunt sub nivelurile pre-pandemice din cauza sprijinului fiscal lansat pentru familii; datoria generală a întreprinderilor este mare, dar câștigurile puternice, ratele mici și sprijinul guvernului „au sporit capacitatea întreprinderilor de a îndeplini aceste obligații”.

Cu toate acestea, raportul a prezentat o litanie de potențiale riscuri pe termen scurt pentru sistemul financiar, în cazul în care pandemia ar întoarce în rău și va deraia recuperarea SUA.

Prețurile activelor ar putea scădea, în special în pericol companiile de asigurări de viață și fondurile speculative cu un mare efect de levier; fondurile pieței monetare ar putea vedea curse; iar stresul pieței financiare ar putea interacționa cu riscurile potențiale generate de noile sisteme de plăți digitale, se arată în raport.

Dacă Europa nu poate conține virusul și programele guvernamentale nu sunt suficient de susținătoare pentru a compensa efectele negative, unele instituții financiare europene importante ar putea suferi „pierderi de credit notabile” și, la rândul lor, ar putea afecta economia și sistemul financiar al SUA, avertizează raportul. Tulburările de pe piețele emergente s-ar putea revărsa și în Statele Unite.

Indicii bursieri americani sunt la sau aproape de maximuri record, indicele de referință Standard & Poor’s 500 (.SPX) crescând cu peste 11% până acum în acest an. Este cu aproximativ 18% mai mare decât atunci când Fed a lansat ultimul său raport de stabilitate financiară în noiembrie și aproape că s-a dublat de la punctul său scăzut cu puțin peste un an în urmă, când pandemia a stârnit o panică de piață și a prăbușit Statele Unite în recesiune.

Profiturile companiilor și-au revenit în general în acest an, dar aprecierea prețului acțiunilor a depășit perspectivele de îmbunătățire a câștigurilor. Acest lucru a determinat raporturile preț-câștiguri, un indicator cheie de evaluare, la niveluri ridicate și a ridicat îngrijorarea în rândul factorilor de decizie politică cu privire la comportamentele „de obținere a randamentului” în rândul investitorilor și comercianților.

Acțiunile nu sunt singura parte a pieței care prezintă spumă. Primele de risc pe piețele de obligațiuni corporative pentru emitenții cu rating scăzut au revenit la nivelurile dinaintea crizei.

În raportul său din noiembrie, Fed a avertizat că Statele Unite ar putea încă să se confrunte cu un val de neîndeplinire a obligațiilor și „scăderi semnificative” ale prețurilor activelor din cauza pandemiei și recesiunii. Până în prezent, acest lucru nu a dovedit cazul.