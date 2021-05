Google Pay lansează transferuri internaționale de bani cu Wise și Western Union

Compania Alphabet Inc Google a lansat parteneriate internaționale de transfer de bani cu firmele de Wise și Western Union Co pentru utilizatorii aplicației sale de plăți din SUA, au declarat companiile.

Utilizatorii Google Pay din Statele Unite pot acum transfera bani către clienții aplicațiilor din India și Singapore, cu planuri de extindere în 80 de țări disponibile prin Wise și 200 prin Western Union, până la sfârșitul anului.

Incursiunea Google pe piața remitențelor de 470 miliarde de dolari marchează un pas suplimentar al companiei de tehnologie pentru a-și extinde oferta de servicii financiare, intensificând concurența în sectorul plăților digitale.

Wise, cu sediul în Londra, a fost lansat în 2011 cu scopul de a face transferurile internaționale de bani mai ieftine și mai ușoare, în timp ce Western Union rămâne un lider de piață în remitențe, cu o rețea globală extinsă, cu locații fizice.

Parteneriatul lor cu Google Pay, care are 150 de milioane de utilizatori în 40 de țări, vine întrucât pandemia COVID-19 a dus la o creștere a plăților online, dar o scădere estimată a fluxurilor globale de remitențe. Se estimează că banii muncitori migranți trimiși acasă au scăzut cu 14% începând cu 2019 din cauza înrăutățirii condițiilor economice și a nivelurilor de ocupare a forței de muncă în țările care găzduiesc migranți, potrivit ultimelor estimări de la Banca Mondială.

„Chiar și cu COVID, o mulțime de oameni s-au mutat în întreaga lume și am vrut să ne concentrăm asupra modului în care putem ajuta la facilitarea acestor plăți”, a declarat Josh Woodward, director de management al produselor la Google. „Obiectivul nostru pentru acest an este să colaborăm cu Wise și Western Union pentru a lansa acest lucru pentru țările pe care le susțin.”

Compania de tehnologie din Silicon Valley și-a reproiectat aplicația de plăți din SUA în noiembrie, introducând promoții plătite la serviciu și deschizând o listă de așteptare pentru conturile bancare care vor fi lansate în continuare cu mai mulți creditori.

Noua funcționalitate a remitențelor intensifică concurența între companiile de tehnologie și firmele tradiționale de finanțare în ceea ce privește banii și datele consumatorilor, furnizorii urmărind să devină un ghișeu unic pentru nevoile financiare ale utilizatorilor lor.

Ant Group, Samsung Electronics Co, Apple Inc și PayPal Holdings Inc oferă, de asemenea, portofele mobile care doresc să fie hub-uri pentru servicii, de la plăți transfrontaliere la credite.