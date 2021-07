Patru strategii pentru o viata fara datorii

Nimanui nu-i place sa aiba datorii, cu atat mai putin sa le acumuleze, insa este o situatie in care te poti regasi chiar foarte usor, mai ales daca nu ai un plan prin care sa iti tii finantele sub control. Problema este ca atunci cand ajungi intr-o astfel de situatie lucrurile par sa iti scape de sub control si este chiar posibil sa acumulezi si mai multe datorii pentru a le achita pe primele. Daca nu vrei sa te regasesti niciodata in astfel de circumstante, iata patru strategii la indemana care te ajuta sa te bucuri de o viata fara datorii.

Datoriile la stat

Nu omite niciodata sa-ti achiti la timp taxele si impozitele, deoarece consecintele pot fi destul de serioase. Daca esti proprietar de locuinta sau de teren, poti beneficia chiar de o reducere a impozitului aferent daca platesti in primele trei luni ale anului, asa ca poti face asta folosind platforma digitala de plata. Daca esti liber profesionist, incearca mereu sa te tii la curent cu modificarile privind declaratia unica si noteaza-ti in calendarul electronic sau in agenda datele la care trebuie depusa. Procedeaza la fel si in cazul declaratiei unice PFA. Respectand cu strictete termenele si achitandu-ti impozitele la timp, nu va trebui sa-ti faci griji cu privire la eventuale sanctiuni.

Ai grija la cardul de credit

Multe persoane ajung sa acumuleze datorii semnificative din cauza cardului de credit folosit fara prea multa prudenta. Desi poate fi un instrument financiar de mare ajutor, mai ales in cazuri de urgenta, te poate duce la instabilitate bugetara atunci cand este folosit prea des pentru lucruri pe care le vrei, dar nu ai neaparat nevoie de ele. Expertii in educatie financiara recomanda mai curand sa nu cumperi nimic ce nu-ti permiti sa achiti pe loc. Evident, exista si excepti notabile, cand este nevoie chiar si de un credit bancar, cum ar fi atunci cand iti achizitionezi o locuinta. In limbaj economic, astfel de datorii se numesc datorii pozitive, deoarece, chiar daca te indatoreaza, ele te ajuta sa economisesti din alte puncte de vedere. Asadar, ai grija la felul in care iti folosesti cardul de credit.

Economiseste

De cele mai multe ori acumulam datorii ca urmare a unei situatii de criza care ne aduce intr-un impas financiar, cum ar fi problemele de sanatate, un deces in familie, pierderea locului de munca etc. Pentru a evita sa te indatorezi in astfel de momente, este bine sa fii prevazator si sa economisesti de fiecare data cand poti. Specialistii sunt de parere ca in fiecare luna ar trebui sa economisesti circa 20% din venituri. O data ce ai inceput sa economisesti, gandeste-te la crearea a doua fonduri: unul pentru urgente, care sa fie echivalentul a sase salarii actuale, si unul de economii, pentru vacante, redecorari etc. Avand la dispozitie aceste economii, in cazul unei intamplari nefericite vei avea pe ce sa te bazezi, fara sa faci datorii, pana cand gasesti un plan B.

Fa-ti un buget si respecta-l

Pentru a putea sa economisesti si sa traiesti fara sa fie nevoie sa te imprumuti la prieteni sau la rude, este esential sa ai un buget lunar pe care sa-l respecti cu strictete. Acest buget lunar reprezinta, de fapt, maniera personala de a imparti veniturile lunare, asigurandu-te, mai intai de orice, ca sunt achitate facturile si alte datorii, precum creditele bancare sau chiria. Dupa ce ai platit tot ce datorai, imparte banii intre necesitati (mancare, transport, produse de igiena etc.) si activitati de relaxare sau hobby-uri: o iesire la cinema, reviste, carti etc. Daca banii nu iti ajung pentru tot ce ai vrea sa pui pe aceste liste, fa o analiza la rece a cheltuielilor pe care le poti reduce. De exemplu, poate cheltui prea multi bani pe produse de igiena a casei pentru ca folosesti marci foarte scumpe si atunci poti face ceva economii alegand branduri mai accesibile. Important este sa gasesti solutiile adecvate pentru tine.

Cu putina organizare si atentie la cheltuieli, o viata fara datorii nu este doar posibila, ci si un obiectiv pe care il poti atinge si tu!