Salariul minim pe economie este mai mare in 2022

Fiecare inceput de an este asteptat cu nerabdare si entuziasm de majoritatea oamenilor. Pe de o parte, acestia vor sa isi atinga diverse obiective si spera la un an cat mai bun. Pe de alta parte, un an nou inseamna schimbari pe multe planuri, unele dintre ele cu adevarat importante pentru viata de zi cu zi.

In 2021, aproximativ 28% dintre angajatii din Romania erau remunerati cu salariul minim pe economie. Pentru acestia, anul 2022 a venit cu o prima veste buna: un salariu minim pe economie mai mare.

Salariul minim pe economie in 2022

De la 1 ianuarie 2022, salariul minim brut pe economie a crescut la 2550 de lei, ceea ce inseamna o majorare cu 250 de lei fata de 2021. Pentru a simula propriul salariu accesati calculator salariu.

Atentie, insa, la diferenta dintre salariul brut si salariul net: suma pe care fiecare angajat o primeste in mana reprezinta salariul net, care se obtine dupa ce din salariul brut se scad taxele si impozitele care trebuie platite catre stat.

Asadar, romanii remunerati cu salariul minim pe economie nu vor primi in mana mai mult cu 250 de lei, ci cu 138 de lei. Noul salariu minim net, incepand din acest an, este de 1524 de lei, in timp ce, in 2021, acesta a fost de 1386 de lei.

In domeniul constructiilor, salariul minim brut garantat ramane 3000 de lei.

Cosul minim de consum si salariul minim

Conform legii nr.174/2020, salariul minim pe economie ar trebui calculat in functie de valoarea cosului minim de consum. Aceasta valoare este stabilita in fiecare an de catre INS (Institutul National de Statistica) si reprezinta suma minima de care are nevoie o persoana / familie pentru un trai decent.

INS, insa, nu a actualizat valoarea cosului minim, astfel ca, si in 2022, salariul minim s-a stabilit fara a se lua in calcul si acest criteriu.

In septembrie 2021, valoarea cosului minim de consum pentru o familie cu doi copii a fost de 5993 de lei pe luna, iar pentru o persoana adulta singura de 2708 lei.

Majorarea salariului minim brut presupune, implicit, plata unor taxe si impozite mai mari catre stat, acestea fiind calculate ca procent din valoarea salariului brut.

Potrivit Codului Muncii, este interzis angajatorilor sa stabileasca salarii sub pragul minim garantat stabilit prin lege pentru angajatii care lucreaza in baza unui contract individual de munca, iar nerespectarea acestei prevederi este considerata infractiune.