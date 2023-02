EA arată de ce jocurile pentru mobil sunt un teren minat

Luptele EA pun sub semnul întrebării, de asemenea, ideea că jocurile populare de pe PC-uri și console se transpun cu ușurință pe mobil. Această logică nu numai că a stat la baza achiziționării Zynga de către Take-Two, dar este, de asemenea, o temă majoră a efortului Microsoft de a cumpăra Activision. „Există o disonanță cognitivă în dorința de a uni comunitățile globale de jocuri de noroc în jurul unei PI de bază vs. realitatea că această PI nu se transpune întotdeauna atât de bine pe toate platformele”, a scris Clay Griffin de la MoffettNathanson într-o notă miercuri dimineață. EA nu prea are cum să nu fie de acord.