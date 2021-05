Futures-urile Nasdaq scad peste 1% din cauza îngrijorării inflației

Futures-urile care urmăresc Nasdaq-ul au scăzut marți cu peste 1%, indicând o altă zi de pierderi pentru acțiunile legate de tehnologie, cu evaluări superioare ale îngrijorărilor legate de inflație.

Acțiunile Apple, Facebook Inc, Amazon.com Inc, Netflix Inc și Google-parent Alphabet Inc au scăzut între 1% și 2% în tranzacționarea premarket, în timp ce Tesla Inc a scăzut cu aproape 4%.

Randamentul la nota de referință a Trezoreriei SUA pe 10 ani a bifat până la 1,604% înaintea raportului indicelui prețurilor de consum miercuri, investitorii temându-se că o lectură puternică ar putea determina Rezerva Federală să își modifice politica monetară extrem de slabă.

Într-o sesiune de inversare târzie de luni, nervozitatea inflației i-a îndepărtat pe investitori de acțiunile de creștere către ciclice, care beneficiază cel mai mult pe măsură ce economia se redeschide, rezultând ca S&P 500 să înregistreze cea mai rea zi din ultimele opt săptămâni.

„Se pare că este o combinație de frici inflaționale care fac o revenire și unii participanți pe piață se deplasează mai sus de-a lungul spectrului valoric, reducându-și expunerea la orice cu o evaluare întinsă”, a declarat Marios Hadjikyriacos, analist de investiții la brokerul online XM din Cipru.

E-mini-urile Dow au scăzut cu 169 puncte, sau 0,49%, e-mini-urile S&P 500 au scăzut cu 31,5 puncte sau 0,75%, iar e-mini-urile Nasdaq 100 au scăzut cu 169,25 puncte sau 1,27%.

Simon Property Group Inc a scăzut cu 3,6% după ce operatorul mall din SUA a declarat că nu așteaptă o revenire la nivelurile de ocupare din 2019 până anul viitor sau 2023, deoarece se pare că va juca dur în negocierile cu chiriașii.