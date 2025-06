S&P 500 atinge un nou maxim istoric, depășind 6.187 puncte

La aproape 1.000 de zile de la începutul revenirii pieței, indicii americani au marcat oficial un nou capitol de creștere spectaculoasă. S&P 500, unul dintre cei mai urmăriți indici bursieri din lume, a atins vineri, 27 iunie 2025, un nou maxim istoric – 6.187,68 puncte – validând fără echivoc că piața bull este vie și merge înainte cu o forță care sfidează temerile recesiunii și incertitudinile geopolitice.

Creșterea vine la capătul unei săptămâni dominate de optimism: acorduri comerciale semnate, tensiuni internaționale diminuate și semnale clare de la Rezerva Federală a SUA că o reducere a dobânzilor ar putea avea loc în următoarea lună. De asemenea, boom-ul provocat de inteligența artificială continuă să alimenteze entuziasmul piețelor de capital.

Raliul pieței a durat aproape 1.000 de zile: De ce contează?

Piața bull actuală a început tehnic în octombrie 2022, dar mulți investitori au rămas reticenți să o accepte, din cauza scăderilor abrupte din 2023 și a incertitudinilor legate de politicile economice ale fostei administrații Trump. De data aceasta, nu mai există loc de dubii: S&P 500 a crescut cu peste 34% de la acel minim, iar indicele Nasdaq a urcat cu 38% în aceeași perioadă.

Această performanță nu este doar statistică, ci simbolică. După ani în care temerile privind inflația, dobânzile ridicate, războiul din Ucraina și conflictele din Orientul Mijlociu au ținut sub presiune piețele globale, acest nou record vine ca o gură de oxigen și o validare a rezilienței investitorilor americani.

Dobânzile ar putea scădea: Fed îndulcește tonul

Unul dintre motoarele acestei reveniri spectaculoase îl constituie așteptările legate de o schimbare de politică monetară. În ultimele săptămâni, mai mulți membri ai Fed au lăsat să se înțeleagă că, dacă presiunile inflaționiste rămân moderate, o primă reducere a ratei dobânzii de referință ar putea avea loc încă din luna iulie. Această perspectivă a făcut acțiunile mult mai atractive decât titlurile de stat americane, ale căror randamente au început să scadă treptat.

În România, echivalentul ar fi o scădere a dobânzii cheie sub 6,25% – lucru așteptat deja de mulți analiști în toamna acestui an. Iar comportamentul pieței americane are un efect direct asupra bursei de la București, care tinde să urmeze tendințele globale.

Tehnologia împinge piețele înainte: Nvidia, Apple și inteligența artificială

Sectorul de tehnologie a fost liderul absolut în această revenire. Nvidia, producătorul de cipuri care alimentează majoritatea sistemelor AI, se apropie de o capitalizare de 4 trilioane de dolari (aproximativ 18.500 miliarde lei), devansând Apple și Microsoft pentru titlul de cea mai valoroasă companie din lume.

Inteligența artificială a trecut de la hype la rezultate concrete: veniturile companiilor cresc, productivitatea se îmbunătățește, iar investitorii par dispuși să parieze pe următorul val de inovare, fără să se teamă de o bulă speculativă.

Și nu e vorba doar de companii gigant. Start-up-uri tehnologice listate pe bursa Nasdaq au înregistrat creșteri de până la 80% de la începutul anului 2025.

Acordul SUA-China și încetarea focului din Orientul Mijlociu: Calm geopolitic pe burse

Un alt factor care a contribuit la optimismul general este îmbunătățirea relațiilor diplomatice. Administrația Biden a anunțat încheierea unui acord comercial important cu China, ce vizează reducerea tarifelor pentru componente electronice și reluarea exporturilor americane de tehnologie avansată.

Totodată, Israel și Iran au acceptat o încetare a focului provizorie, care a fost mediată de Statele Unite și Qatar. Această veste a calmat piețele energetice, iar prețul petrolului a scăzut cu peste 5 dolari pe baril în doar trei zile – echivalentul a 23 de lei în prețurile românești.

Ce spun experții: Psihologia pieței s-a schimbat

James St. Aubin, director de investiții la Ocean Park Asset Management, spune că „suntem martorii unei reveniri improbabile, dar susținute de factori fundamentali. Investitorii au decis că incertitudinile sunt acum gestionabile, iar drumul înainte este deschis”.

La rândul său, Mark Malek de la Siebert Financial remarcă faptul că „toate obstacolele care frânau entuziasmul – conflicte, inflație, dobânzi – sunt în scădere sau în curs de soluționare. Nu e vorba doar de cifre, ci de starea de spirit colectivă care s-a schimbat”.

Analiștii din România compară această revenire cu perioada 2015–2016, când indicele BET de la Bursa de Valori București a crescut cu peste 20% într-un singur an, după un val de reforme fiscale și atragerea de investitori instituționali.

Volatilitatea rămâne: Alegerile din noiembrie și riscurile ascunse

Totuși, nu toată lumea este convinsă că raliul va continua fără întreruperi. În SUA se apropie alegerile prezidențiale din noiembrie, iar posibilele schimbări de administrație pot aduce incertitudine în privința politicilor comerciale și fiscale.

De asemenea, se mențin îngrijorările legate de supraevaluarea acțiunilor, în special în sectorul tech, unde raportul preț/câștig a ajuns la niveluri istorice. Investitorii individuali trebuie să fie prudenți, avertizează consultanții financiari, și să își diversifice portofoliile.

Impactul asupra Europei și a investitorilor români

Creșterea pieței americane are un efect de domino și asupra piețelor din Europa Centrală și de Est. Bursa de la București a înregistrat o apreciere de 7,3% în ultima lună, condusă de companiile din energie și IT.

Fondurile de investiții care urmăresc piețele internaționale au raportat creșteri de peste 10% de la începutul anului, iar tot mai mulți români investesc prin platforme precum TradeVille, XTB sau eToro.

Pentru românii care dețin ETF-uri pe indici precum S&P 500 (ex. SPY sau VOO), această performanță înseamnă un plus de valoare adăugată semnificativ – în lei, un portofoliu mediu de 5.000 RON investit la începutul anului ar fi depășit 6.000 RON în prezent.