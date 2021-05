Unele mari fonduri speculative americane încărcate pe SPACS, valorifică stocurile în primul trimestru

O serie de bine-cunoscute fonduri speculative din SUA au cumpărat acțiuni valorice și au achiziționat companii fără cec, vânzând câțiva câștigători din raliul acțiunilor conduse de tehnologie, pe măsură ce randamentele obligațiunilor au crescut în primul trimestru, au arătat depunerile publicate.

Companiile de achiziții cu destinație specială, cunoscute sub numele de SPAC, s-au dovedit populare în rândul administratorilor de fonduri speculative, cu fonduri precum Third Point și Saschem Head adăugând acțiuni la SPAC, inclusiv FinTech Acquisition Corp V și compania de asistență medicală Orion Acquisition Corp, la portofoliile lor .

Tiger Global a adăugat acțiuni ale Revolution Healthcare Acquisition Corp și Soaring Eagle Acquistion Corp și și-a redus poziția în Facebook Inc.

Investitorul activist Starboard Value a investit într-un șir de alte așa-numite SPACS, care există pentru a cumpăra companii private și a le face publice, inclusiv Montes Archimedes Acquisition Corp, Altimar Acquisition Corp, Churchill Capital Corp II și Forest Road Acquisition Corp.

Peste 400 de SPAC și-au listat acțiunile de la începutul anului 2021, deși majoritatea au performanțe insuficiente pe piața bursieră largă, a analizat Reuters.

În același timp, mai multe fonduri speculative s-au adăugat companiilor financiare, energetice și de consum. Al treilea punct a adăugat o nouă poziție în Carvana Co și Uber Technologies Inc, în timp ce Epoch Investment Partners a adăugat noi poziții în firme energetice precum Exxon Mobil Corp, Pioneer Natural Resources Co și Diamondback Energy Inc.

Bridgewater Associates, miliardarul Ray Dalio, cel mai mare administrator de fonduri speculative din lume, a adăugat o nouă poziție în General Motors Corp, Ecolab Inc și Johnson Controls International PLC, în timp ce se vinde din poziția sa în companii media, inclusiv New York Times Co, News Corp și Discovery.

Trecerea la acțiuni care beneficiază de o economie în plină creștere a avut loc într-un trimestru în care așa-numitele acțiuni valorice – în industrii precum cele financiare și materialele care se ridică pe creștere economică – au crescut și ratele dobânzilor, pe măsură ce investitorii se poziționează pentru o redeschidere a nivelului global economic, după pandemia de coronavirus.

Indicele Russell 1000 Value, de exemplu, a crescut cu 17% până în prezent, în timp ce indicele Russell 1000 Growth – care este încărcat cu acțiuni ale companiilor de tehnologie precum Apple Inc și Amazon.com Inc, care au crescut în timpul blocărilor economice – crește cu 3,5%, în același timp.

Randamentele obligațiunilor, între timp, au crescut pentru a reflecta creșterea așteptărilor inflaționale, crescând costurile de împrumut pentru consumatori și companii. Prețurile de consum au crescut în aprilie cu cea mai mare măsură din ultimii 12 ani, determinând unii administratori de fonduri mutuale să își mărească pozițiile de numerar și să devină mai defensive.

Pozițiile administratorilor de fonduri speculative au fost dezvăluite în documentele 13F care arată ce dețineau administratorii de fonduri la sfârșitul trimestrului. În timp ce sunt orientate înapoi, aceste depuneri sunt una dintre puținele dezvăluiri publice a portofoliilor de fonduri speculative și sunt atent urmărite pentru indicii privind tendințele și ce acțiuni favorizează anumiți administratori de fonduri.

Acestea nu dezvăluie data la care a fost efectuată o achiziție în trimestrul respectiv.

Unii administratori de fonduri speculative au descărcat acțiuni ale companiilor care au avut rezultate bune în ultimul an, sugerând că vor vedea câștiguri limitate în viitor. Partenerii de investiții Epoch, de exemplu, și-au lichidat poziția în Under Armour Inc, care a crescut cu 34% până în prezent și și-a redus poziția în Amazon cu aproximativ 46%.

Între timp, al treilea punct s-a vândut din poziția sa în Alibaba Inc.