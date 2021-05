Wall Street se închide slab, tras în jos de stocurile tehnologice

Acțiunile de pe Wall Street s-au încheiat luni, scăzute de acțiunile tehnologice, deoarece semnele unei inflații în creștere i-au îngrijorat pe investitori cu privire la potențialul unei politici monetare mai stricte.

Dintre cele 11 sectoare majore de S&P care au scăzut, tehnologia și serviciile de comunicații au fost printre cei mai mari pierzători.

„Ceea ce cauzează declinul, fără nicio surpriză pentru nimeni, este îngrijorarea cu privire la inflație și ratele dobânzii”, a declarat Sam Stovall, strateg șef de investiții la CFRA Research din New York.

„Ca urmare, grupul de creștere, în special stocurile de tehnologie și consumatorii discreționari, se confruntă cu slăbiciuni, în timp ce unele dintre grupurile mai orientate spre valoare se mențin puțin mai bine.”

S&P 500 a înregistrat vineri cel mai mare salt de o zi din mai mult de o lună, în timp ce investitorii au ridicat acțiunile doborâte în urma unei retrageri la începutul săptămânii din cauza îngrijorărilor cu privire la inflație și a unei înăspriri mai rapide decât era de așteptat de către Rezerva Federală SUA.

Neoficial, media industrială Dow Jones a scăzut cu 56,12 puncte, sau 0,16%, până la 34,326,01, S&P 500 a pierdut 10,42 puncte, sau 0,25%, până la 4163,43, iar Nasdaq Composite a scăzut cu 50,93 puncte , sau 0,38%, până la 13.379,05.

Câștigurile din această săptămână vor fi analizate pentru a găsi indicii dacă, creșterea prețurilor a avut vreun impact asupra cererii consumatorilor și dacă comercianții cu amănuntul își pot susține impulsul puternic al veniturilor.

Walmart Inc, lanțul de îmbunătățiri pentru locuințe Home Depot Inc și operatorul magazinelor universale Macy’s Inc vor raporta câștigurile marți, cu Target Corp, Ralph Lauren și TJX Cos mai târziu în săptămână.

Cu sezonul de câștiguri la sfârșit, câștigurile totale pentru companiile S&P 500 sunt de așteptat să fi crescut cu 50,6% față de acum un an, potrivit Refinitiv IBES, cel mai puternic ritm din ultimii 11 ani.

AT&T Inc, proprietarul studiourilor HBO și Warner Bros, și Discovery Inc, care găzduiesc rețele TV lifestyle precum HGTV și TLC, au declarat luni că își vor combina activele de conținut pentru a crea un divertisment global independent și afaceri media. Acțiunile AT&T și Discovery au scăzut.

Acțiunile legate de criptomonedă, cum ar fi Marathon Digita, Riot Blockchain și Coinbase, au scăzut pe măsură ce bitcoinul s-a schimbat într-o tranzacție volatilă, după ce șeful Tesla Inc, Elon Musk, a scris pe Twitter despre bitcoin.