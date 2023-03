Acțiunile scad și obligațiunile guvernamentale se vând din cauza temerilor legate de dobânzi

În plan mondial, acțiunile mondiale au scăzut și obligațiunile guvernamentale s-au vândut joi, investitorii pregătindu-se pentru o perioadă mai lungă de creștere a ratelor dobânzilor.

Stoxx 600 din Europa a scăzut cu 0.6 la sută, iar FTSE 100 din Londra a pierdut 0.3 la sută înainte de publicarea cifrelor privind inflația din februarie din zona euro, care se așteaptă să arate o creștere anuală a prețurilor de 8.2 la sută, în scădere de la 8.6 la sută în ianuarie.

Cu toate acestea, datele mai puternice decât se așteptau în această săptămână privind inflația din Germania, Spania și Franța sugerează că cifra din februarie la nivelul întregii regiuni ar putea, de asemenea, să depășească previziunile, ceea ce ar spori presiunea asupra Băncii Centrale Europene pentru a continua să crească ratele dobânzilor.

Așa-numita inflație de bază, care exclude prețurile volatile la energie și alimente, este probabil să crească la un nivel record de aproximativ 5,5 la sută.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale germane pe 10 ani se află la cel mai ridicat nivel de la mijlocul anului 2011 și au adăugat încă 0,04 puncte procentuale joi, ajungând la 2,75 la sută. Randamentele obligațiunilor se mișcă invers față de prețuri.

Mișcările vin după câteva săptămâni de reflecție pentru investitorii care au sperat că ratele dobânzilor băncilor centrale de pe ambele părți ale Atlanticului sunt aproape de vârf.

Piețele futures indică acum că principala rată de politică monetară a Rezervei Federale va ajunge la 5,5 la sută în septembrie, după ce la începutul lunii februarie anticipase că costurile de împrumut vor ajunge la puțin sub 5 la sută. Investitorii pariază că BCE va fi forțată să majoreze ratele până la maximele istorice în cursul acestui an, pe fondul activității puternice din sectorul serviciilor și a cererilor salariale de luna trecută.

„Atitudinile sunt la pământ”, a declarat Mike Zigmont, șeful de tranzacționare și cercetare la Harvest Volatility Management. „Nu am avut un punct de date sau un titlu pozitiv de ceva timp și așteptarea cântărește atât pe acțiuni, cât și pe obligațiuni”.

Contractele de urmărire a indicatorului de referință S&P 500 de pe Wall Street și cele care urmăresc Nasdaq 100, puternic tehnologic, au scăzut cu 0,7% și, respectiv, cu 0,9% înainte de deschiderea New York-ului.

Obligațiunile guvernamentale americane au fost, de asemenea, vândute, randamentul obligațiunilor de trezorerie pe doi ani – obligațiunea cea mai sensibilă la inflație – a crescut cu 0,01 puncte procentuale, ajungând la 4,9%, cel mai ridicat nivel din 2007. Randamentul obligațiunii de referință a Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 0,03 puncte procentuale, ajungând la 4,02%.

Piețele asiatice au scăzut joi la începutul tranzacțiilor, deoarece investitorii au reevaluat optimismul privind redresarea economică a Chinei, care a impulsionat acțiunile la câștiguri puternice cu o zi înainte. Indicele Hang Seng din Hong Kong a pierdut 0,9 la sută, în timp ce Topix din Japonia a scăzut cu 0,2 la sută, la fel ca și CSI 300 din China.

