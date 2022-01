Agentia Optimized iti construieste o strategie online reala

A fi prezent in mediul online nu este suficient pentru a fi vizibil. O strategie de promovare bine pusa la punct iti sporeste sansele de reusita, indiferent de domeniul de activitate. Specialistii de la Optimized, cu experienta in realizarea de campanii in mediul virtual, te pot ajuta sa-ti construiesti o imagine buna pe internet, fiind preferati de business-urile care vor sa faca un pas in fata concurentei.

Orice strategie se construieste tinand cont de specificul afacerii respective si este, asadar, personalizata si adaptata nevoilor acesteia. Doar in acest mod se pot obtine cele mai bune rezultate. Sunt cateva etape pe care expertii in optimizare le parcurg pentru a se asigura ca vanzarile online vor creste, iar brandul va fi mai vizibil, si anume:

analiza companiei – acest pas este important pentru a identifica specificul companiei, concurenta si publicul sau tinta, dar si acele elemente care fac ca business-ul pe care il detii sa fie special si chiar unic pe piata;

stabilirea strategiei de campanie – in aceasta etapa se vor mentiona modalitatile prin care se vor atinge obiectivele propuse;

implementarea campaniei – aceasta asa-numita etapa de dezvoltare este cea in care agentia se foloseste de canalele de marketing pentru a-ti creste vizibilitatea in mediul online si vanzarile. Foarte importanta in acest pas este urmarirea in timp real a intregului proces, fie ca este vorba de Google Ads sau de alte platforme Ads, astfel incat optimizarea sa se faca in functie de performanta;

analiza rezultatelor – o agentie PPC profesionista, precum Optimized, iti va prezenta rezultatele astfel incat sa le intelegi si sa le poti compara, iar acolo unde este cazul, rezultatele vor fi insotite si de unele propuneri care te pot ajuta in elaborarea altor campanii Ads pe viitor si care sunt menite sa creasca si mai mult valoarea firmei.

De ce este indicat sa apelezi la o agentie PPC?

Dupa cum s-a amintit deja, este important ca fiecare campanie online de promovare sa se faca de la business la business, in functie de cumparatori, de specificul companiei si de target. Specialistii de la o agentie de marketing online sunt cei mai pregatiti pentru a se ocupa de acest aspect, avand in vedere ca ei se pun la curent in fiecare zi cu noutatile din piata, cu modificarile pe care le implementeaza motoarele de cautare, cu cele mai bune metode de optimizare si cu tot ceea ce tine de reclame (Google Ads, Facebook Ads, Youtube Ads etc.).

Studiile recente au aratat ca aproape 80% dintre persoanele care folosesc internetul acceseaza in special acele site-uri care se afla pe prima pagina de rezultate Google, cu precadere cele din primele cinci pozitii. Astfel ca, scopul fiecarui business ar trebui sa fie acela de a se pozitiona cat mai sus in rezultatele afisate de principalul motor de cautare. Evident ca acest deziderat nu se atinge atat de usor, ci este nevoie de campanii realizate de profesionisti, printr-o strategie bine gandita, care va aduce mai mult trafic pe site si va construi o imagine pozitiva pentru afacere. Specialistul PPC este practic indispensabil in acest proces, pentru ca el va sti cum sa organizeze un buget si cum sa ia o decizie buna in privinta celei mai rentabile platforme Ads pentru fiecare afacere, in functie de specificul acesteia.

In concluzie, daca ai o afacere si vrei ca produsele sau serviciile pe care le oferi sa ajunga la cat mai multe persoane interesate de ele, ai nevoie de o agentie PPC! Specialistii de aici te vor ajuta cu o campanie de promovare online eficienta, cu rezultate reale, masurabile, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.