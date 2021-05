Ce greseli nu trebuie sa faci in amenajarea spatiului de birou pentru a fi cat mai productiv?

Productivitatea la locul de munca este un aspect de care am dori sa ne bucuram fiecare dintre noi, pentru ca acest lucru are un impact profund asupra modului in care ducem la bun sfarsit diferite task-uri zilnice. Biroul devine pentru multi dintre noi o a doua casa avand in vedere ca adesea petrecem cel putin 8 ore in fata monitoarelor sau inconjurati de o multime de hartii. Productivitatea nu este legata intotdeauna numai de expertiza pe care o avem, ci aceasta tine si de mediul in care ne desfasuram activitatea. Din acest motiv, amenajarea spatiului de birou poate avea un impact major atat asupra starii noastre de spirit, cat si asupra productivitatii. De cele mai multe ori insa, nu acordam foarte multa atentie acestui aspect, astfel ca ne alegem cu un spatiu de birou anost, lipsit de orice fel de personalitate si cel mai grav, foarte dezorganizat.

Spatiul in care lucrezi ar trebui sa fie intotdeauna unul cat mai prietenos si sa iti dea o stare de spirit cat mai pozitiva, intr-un cuvant sa fie un spatiu care sa te reprezinte. Pentru a avea insa parte de cat mai multa productivitate, este important sa eviti cu orice pret sa faci cateva greseli comune in amenajarea biroului.

Pastrarea pe birou a unor lucruri de care nu ai nevoie in mod constant

Daca vorbim strict despre masa de birou, o greseala destul de comuna este aceea ca avem tendinta sa pastram pe acesta tot soiul de lucruri de care nu avem nevoie in mod constant. Pliante vechi, diferite documente, multiple fotografii sau alte obiecte personale isi gasesc de foarte multe ori loc pe masa de birou, ceea ce il face sa para foarte dezorganizat si uneori ne poate chiar face activitatile desfasurate la birou sa se desfasoare si ele in acest mod. Pe birou nu ar trebui sa se regaseasca alte produse in afara de laptop/pc, acesoriile indispensabile pentru laptop, cana personala si eventual o planta care sa dea putina culoare acestui spatiu.

Organizeaza totul intr-un mod cat mai practic

Daca activitatea pe care o desfasori presupune foarte multe documente, cu certitudine produsele de birotica reprezinta un aspect in care va trebui sa inevstesti cu toata increderea. Capsatoare, bibliorafturi, cutii de arhivare sau perforatoare sunt doar cateva exemple lucruri care iti vor fi de un real folos in activitatea ta si te vor ajuta sa pastrezi totul intr-un mod mult mai organizat. In plus, asigura-te ca pui mereu lucrurile la locul de cuviinta si ca nu le arunci prin diferite sertare sau pe rafturi, pentru ca in timp totul se va transforma intr-un veriabil haos.

Amplaseaza biroul intr-un loc bine iluminat

Lumina si culorile ne influenteaza semnificativ starea de spirit si productivitatea, astfel ca amplasarea biroului ar trebui facuta cu mare atentie. Mai precis, biroul ar trebui amplasat intr-un loc bine iluminat (dar in care lumina sa nu fie deranjanta) si intr-un cadru cat mai vesel, care sa ne imbunatateasca starea de spirit. Daca nu ai posibilitatea de a te bucura de avantajele luminii naturale, poti opta si pentru corpuri de iluminat eficiente, precum sunt lampile de birou sau lampadarele.