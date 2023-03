Cum a început căderea în picaj a acțiunilor First Republic și de ce nu s-a putut opri?

La scurt timp după ce Silicon Valley Bank a dezvăluit pe 8 martie că nu mai are bani și că trebuie să strângă capital, a început alunecarea epică a acțiunilor First Republic Bank.

Acțiunile

FRC,

-4.22%

a pierdut 90% din valoarea sa în mai puțin de două săptămâni, atingând luni un minim istoric de 12,18 dolari pe acțiune.

Comentariile de susținere din partea secretarului Trezoreriei, Janet Yellen, au ajutat-o să revină marți, dar miercuri se află între teritoriul pozitiv și cel negativ, în timp ce investitorii așteaptă o decizie cheie a Rezervei Federale privind ratele dobânzilor.

First Republic se află într-o situație dificilă, cu un preț scăzut al acțiunilor și cu noi retrogradări ale datoriilor și nici măcar eforturile de a injecta 30 miliarde de dolari în depozitele companiei într-o schemă susținută de JPMorgan Chase & Co.

JPM,

-1.19%

și un sprijin din partea Rezervei Federale americane par să ajute.

Problemele băncii provin din suprapunerea atât a clientelei, cât și a unor părți din bilanțul său cu blestematul Silicon Valley Bank, care va fi vândută în această săptămână de către Federal Deposit Insurance Corp. după ce a dat faliment oficial vineri, 10 martie. Silicon Valley Bank a suferit un atac clasic asupra unei bănci, când deponenții, nervoși că trebuie să strângă capital, și-au retras depozitele.

First Republic a suferit aceeași soartă.

Fiind o bancă din San Francisco care se concentrează pe deservirea clienților de lux, First Republic a acționat ca manager de avere pentru marea regiune Silicon Valley a directorilor executivi, directorilor generali și directorilor executivi de startup-uri, precum și pentru omologii lor de pe Coasta de Est.

Pe listă se află Facebook

META,

+1.04%

fondatorul Mark Zuckerberg, care are un credit ipotecar mare prin amabilitatea First Republic, după cum a raportat Wall Street Journal. Puține dintre împrumuturile sale s-au acrit vreodată – avea active de 213 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2022 și depozite de 176 de miliarde de dolari.

Cu produsele sale sofisticate de creditare și accesul la lumea startup-urilor tehnologice, Silicon Valley Bank era, de asemenea, cunoscută pentru o bază de clienți din lumea capitalului de risc și a capitalului privat.

Acei clienți bine-puși ai ambelor bănci au început să întâmpine probleme pe măsură ce ratele dobânzilor au crescut anul trecut, experții au avertizat cu privire la o încetinire economică, iar investitorii au trecut la o strategie de reducere a riscurilor de conservare a lichidităților și de limitare a costurilor.

Prăbușirea FTX și tensiunile din lumea cripto au alimentat, de asemenea, nevoia de monedă rece și dură susținută de guvern. Creșterea ratelor dobânzilor a făcut ca împrumuturile să fie mai costisitoare și a răcit mediul de încheiere a afacerilor.

Toate acestea și alți factori au dus la o scurgere a depozitelor la Silicon Valley Bank și la altele, deoarece s-a confruntat cu o “consum ridicat de numerar al clienților” la o rată dublă față de nivelurile de dinainte de 2021, chiar și în timp ce fondurile de capital de risc și fondurile de capital privat își încetineau activitățile de strângere de capital, a declarat compania într-un raport de la jumătatea trimestrului nefericit.

Pe 8 martie, după închiderea pieței, Silicon Valley Bank a declarat că intenționează să vândă acțiuni ordinare și un tip de acțiuni preferențiale în valoare de 2,25 miliarde de dolari, unul dintre clienții săi importanți, firma de capital privat General Atlantic, fiind în linie pentru a cumpăra acțiuni în valoare de 500 de milioane de dolari. Goldman Sachs Group Inc.

GS,

+0.14%

s-a ocupat de această tranzacție.

Compania a dezvăluit, de asemenea, că a pierdut 1,8 miliarde de dolari din vânzarea a 21 de miliarde de dolari în titluri disponibile pentru vânzare din bilanțul său pentru a acoperi retragerile de depozite.

Această ultimă parte a fost cea care a cauzat mari probleme pentru First Republic. Nu numai că clientela sa se suprapunea cu Silicon Valley Bank, dar deținerile sale includeau unele dintre aceleași titluri de valoare pe care Silicon Valley Bank le-a vândut în pierdere.

Investitorii de pe Wall Street au început rapid să liciteze acțiunile First Republic și ale altor bănci regionale, iar agențiile de rating de credit au intervenit, reducând ratingul băncii de la investment grade la junk în doar câteva zile.

Nimic din toate acestea nu a ajutat First Republic să își păstreze depozitele.

După cum a declarat recent un oficial bancar cu vechime, banii de la cei din Silicon Valley vin de obicei sub formă de depozite neasigurate, ceea ce înseamnă că depășesc suma de 250.000 de dolari pe care FDIC o va garanta în cazul în care o bancă dă faliment. Acești așa-numiți “bani fierbinți” sunt foarte buni pentru bănci atunci când vremurile sunt bune, dar se pot îndepărta rapid dacă mediul se schimbă.

“Când banii fierbinți devin nervoși, fug”, a declarat recent fostul președinte al FDIC, Bill Isaac, pentru MarketWatch.

În timp ce un efort fără precedent depus pe 16 martie de 11 bănci pentru a injecta 30 de miliarde de dolari în depozitele First Republic a oferit temporar un impuls acțiunilor sale, mișcarea se pare că nu a fost suficientă.

First Republic a declarat joia trecută că a împrumutat între 20 și 109 miliarde de dolari de la Rezerva Federală în cursul acelei săptămâni. De asemenea, a crescut împrumuturile pe termen scurt de la Federal Home Loan Bank cu 10 miliarde de dolari, la o rată de 5,09%.

Ken Usdin, analist la Jefferies, a declarat că cifrele au arătat că depozitele totale ale First Republic au scăzut cu până la 89 de miliarde de dolari în săptămâna încheiată la 17 martie săptămâna trecută – sau de aproximativ trei ori mai mult decât injecția de 30 de miliarde de dolari de la bancă.

“În condițiile în care profilul de câștiguri (al First Republic) a fost în mod clar afectat, noile depozite acoperă efectiv depozitele neasigurate estimate la 30,5 miliarde de dolari care se află încă în bilanțul (băncii), oferind timp pentru ca (aceasta) să exploreze probabil o vânzare”, a spus Usdin.

Analistul Tim Coffey de la Janney Montgomery Scott a declarat că scăderea acțiunilor First Republic din ultimele zile reflectă incertitudinea în legătură cu modul în care ar arăta un potențial al doilea plan de salvare, sau cum se descurcă bilanțul băncii după o scădere abruptă a depozitelor și scăderea valorii titlurilor sale de valoare cu scadență lungă.

O altă necunoscută este cea mai recentă rată de capital Tier 1 a companiei, o măsură cheie a rezistenței bilanțului unei bănci.

La fel ca Silicon Valley Bank, bilanțul First Republic a avut o expunere mai mare decât cea obișnuită la titlurile de valoare cu scadență lungă, a căror valoare a scăzut pe măsură ce ratele dobânzilor au crescut.

O combinație tipică pentru o bancă de dimensiuni comparabile este de a deține aproximativ 72% din titluri de valoare ca fiind disponibile pentru vânzare. Restul de 28% sunt deținute până la scadență. Mixul First Republic este invers, cu 12% disponibile pentru vânzare și 88% păstrate până la scadență.

Mixul de active cu scadență mai lungă al băncii are acum o valoare de piață mai mică, având în vedere unde sunt ratele dobânzilor. Accentul pus de bancă pe titlurile de valoare cu scadență lungă a oferit un randament mai bun atunci când ratele dobânzilor erau aproape de zero, dar acestea au reprezentat un pasiv în mediul actual.

“Au avut un risc de durată în care valoarea titlurilor lor a început să scadă pe măsură ce ratele dobânzilor au crescut”, a declarat Coffey pentru MarketWatch.

O altă problemă pentru First Republic este faptul că multe dintre aceste titluri de valoare cu scadență lungă se află în domeniul ipotecar, care a fost afectat de creșterea ratelor dobânzilor.

Rămân o mulțime de întrebări cu privire la situația First Republic și dacă aceasta ar fi putut fi evitată. Provocările cu care se confruntă First Republic, precum și dispariția Silicon Valley Bank și Signature Bank vor fi în centrul audierilor de la Capitol Hill săptămâna viitoare.

Wall Street așteaptă, de asemenea, comentariile Rezervei Federale a SUA atunci când își va actualiza politica privind rata dobânzii, mai târziu miercuri.

Și JPMorgan Chase continuă să lucreze cu First Republic la un potențial plan de salvare, chiar dacă banca ar fi angajat Lazard

LAZ,

-0.38%

pentru a cântări alternative strategice.

Toți acești factori se adaugă la incertitudinea care se învârte în jurul First Republic, dând investitorilor puține motive pentru a merge pe termen lung pe acțiune pentru moment.

Sursa – www.marketwatch.com