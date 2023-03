Economiștii cred că Fed va continua să majoreze ratele, în ciuda turbulențelor din bănci

Rezerva Federală va continua să majoreze dobânda de politică monetară de referință, menținând-o peste 5,5% pentru restul anului, în ciuda turbulențelor din sectorul bancar american, potrivit majorității economiștilor academici de top chestionați de Financial Times.

Cel mai recent sondaj, realizat în parteneriat cu Initiative on Global Markets de la Booth School of Business a Universității din Chicago, sugerează că banca centrală americană mai are încă de lucru pentru a eradica inflația încăpățânată, chiar și în timp ce se confruntă cu o criză în rândul creditorilor de talie medie în urma imploziei Silicon Valley Bank.

Dintre cei 43 de economiști intervievați între 15 și 17 martie – la doar câteva zile după ce autoritățile de reglementare americane au anunțat măsuri de urgență pentru a opri contagiunea și a fortifica sistemul financiar – 49% au prognozat că rata fondurilor federale va atinge un vârf între 5,5% și 6% în acest an.

Aceasta este în creștere față de 18 la sută în sondajul precedent din decembrie și se compară cu nivelul actual al ratei între 4,50 la sută și 4,75 la sută.

Un alt 16 la sută a estimat că va atinge un nivel maxim de 6 la sută sau mai mare, în timp ce aproximativ o treime a crezut că Fed se va opri în fața acestor niveluri și va limita așa-numita „rată finală” sub 5,5 la sută. În plus, aproape 70% dintre respondenți au declarat că nu se așteaptă ca Fed să efectueze reduceri înainte de 2024.

Traiectoria de politică proiectată de majoritatea economiștilor este semnificativ mai agresivă decât așteptările actuale reflectate pe piețele futures ale fondurilor federale, subliniind incertitudinea care umbrește nu numai decizia de politică monetară a Fed de miercuri, ci și traiectoria din lunile următoare.

De vinerea trecută, comercianții au redus de vinerea trecută cât de mult mai mult Fed va comprima economia, având în vedere preocupările legate de stabilitatea financiară. Ei pariază acum că banca centrală va ridica doar rata de politică monetară cu încă un sfert de punct procentual înainte de a-și încheia campania de înăsprire. Acest lucru s-ar traduce printr-o rată finală cu puțin sub 5%. De asemenea, au crescut pariurile că banca centrală va inversa rapid cursul și va implementa reduceri în acest an.

„Fed este cu adevărat prinsă între o piatră și un loc greu”, a declarat Christiane Baumeister, profesor la Universitatea Notre Dame. „Ei trebuie să continue să lupte împotriva inflației, dar acum trebuie să facă acest lucru pe fondul stresului ridicat din sectorul bancar”.

Baumeister, care a participat la sondaj, i-a îndemnat totuși pe oficiali să nu oprească „prematur” campania lor de înăsprire monetară, numind-o „o chestiune de păstrare a credibilității Fed ca luptător împotriva inflației”.

Aproximativ jumătate dintre respondenți au declarat că evenimentele asociate cu SVB i-au determinat să își reducă cu 0,25 puncte procentuale previziunile privind rata fondurilor federale până la sfârșitul anului 2023. Aproximativ 40% au fost împărțiți în mod egal între deruta care nu a provocat nicio schimbare sau, eventual, o mai mare înăsprire în cele din urmă față de o politică mai ușoară de jumătate de punct din partea băncii centrale.

O majoritate a considerat că acțiunile întreprinse de autoritățile guvernamentale au fost „suficiente pentru a preveni noi fugi bancare în timpul actualului ciclu de înăsprire a ratei dobânzii”.

Jón Steinsson, de la Universitatea din California, Berkeley, a fost unul dintre participanții la dezbatere care a concluzionat că Fed și omologii săi de reglementare au reușit să stăpânească cu succes turbulențele și a declarat că „ar fi o greșeală să modificăm în mod apreciabil ciclul de înăsprire”.

Poziția mai dură provine dintr-o viziune mai pesimistă cu privire la perspectivele inflației.

Majoritatea economiștilor intervievați se așteaptă ca indicatorul preferat al Fed – indicele de bază al prețurilor cheltuielilor de consum personal – să rămână la 3,8% până la sfârșitul anului, cu aproximativ un punct procentual mai mic decât nivelul său din ianuarie, dar încă mult peste ținta de 2% a băncii centrale. În decembrie, estimarea mediană a PCE de bază pentru sfârșitul anului 2023 se situa la 3,5%.

De fapt, aproape 40% dintre respondenți au declarat că este „oarecum” sau „foarte” probabil ca PCE de bază să depășească în continuare 3 procente până la sfârșitul anului 2024. Aceasta este aproximativ dublu față de procentul din decembrie.

Deborah Lucas, profesor de finanțe la Massachusetts Institute of Technology, care a participat la sondaj, a declarat că are o viziune mai benignă asupra perspectivelor inflației, dar a avertizat că instrumentele Fed au fost în mare parte ineficiente pentru a aborda ceea ce ea consideră a fi o problemă care provine din șocurile de aprovizionare, politica fiscală „agresivă” și economiile ridicate în rândul americanilor.

„Ceea ce va face Fed dacă va crește ratele dobânzilor prea agresiv este că va tăia investițiile necesare și va face foarte puțin în privința inflației”, a spus ea.

O dezbatere în curs de desfășurare este cât de semnificativă este o criză a creditelor în curs de desfășurare în întreaga țară, pe măsură ce sectorul bancar regional se blochează.

Stephen Cecchetti, un economist de la Universitatea Brandeis care a condus anterior departamentul monetar și economic al Băncii Reglementelor Internaționale, a declarat că se așteaptă să vadă cum cererea în ansamblu „se retrage”.

„Condițiile financiare se înăspresc fără ca ei să facă ceva”, a spus el despre Fed.

O mică majoritate se așteaptă ca Biroul Național de Cercetare Economică – arbitrul oficial al momentului în care încep și se termină recesiunile din SUA – să declare una în 2023, majoritatea fiind de părere că aceasta va avea loc în al treilea sau al patrulea trimestru. În decembrie, o majoritate credea că aceasta va avea loc în sau înainte de al doilea trimestru.

Cu toate acestea, se preconizează că recesiunea va fi una superficială, economia urmând să crească în continuare cu 1 la sută până în 2023. Între timp, se estimează că rata șomajului va crește la 4,1% până la sfârșitul anului, de la nivelul actual de 3,6%. În cele din urmă va atinge un vârf între 4,5% și 5,5%, estimează 61% dintre economiști.

