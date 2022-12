În acest an, grupul A&D Pharma- Dr. Max a fost inclus în topul 300 Companii din România, top ce a fost lansat în luna octombrie. Acesta este cel mai mare grup farmaceutic care activează pe piața din România în domeniul distribuției și retailului farmaceutic.

În urma nominalizării, reprezentanții companiei A&D Pharma- Dr. Max au răspuns la întrebări ce au vizat investițiile, provocările, realizările, dar și cifra de afaceri din anul curent.

La înterbarea, Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an?

Reprezentanţii grupului au precizat, „Anul 2022 a fost unul în care am prioritizat dezvoltarea structurii logistice a companiei, cu o investiție semnificativă în deschiderea depozitului de 9000 mp de la Sibiu, dublarea și automatizarea depozitului de eCommerce și finalizarea noului Centru Logistic Național, care va avea o suprafață de 30.000 mp. În același timp, continuăm investiția în dezvoltarea omnichannel și digitalizarea lanțului de farmacii, dar și în upgrade-ul tehnologic al întregului business”.

În contextul provocărilor, „Și în anul 2022, deficitul de personal, atât la nivelul lanțului de farmacii, cât și la nivelul depozitelor, rămâne una dintre cele mai mari provocări. Suplimentar, anul acesta ne confruntăm, la fel ca întreaga piață, cu explozia prețurilor la energie, care prin efectul lor inflaționist, pun presiune pe toate liniile de cost. Într-o industrie în care prețurile și marjele de operare sunt reglementate de autorități, managementul acestor presiuni inflaționiste este unul delicat.

La toate acestea se adaugă și eforturile constante pe care le facem pentru a crea un mediu de lucru care să permită întoarcerea la un nou “normal” după o perioada de criză sanitară de peste 2 ani.

În ceeace priveşte realizările, „Ultimul an a fost unul provocator, însă a fost marcat de reușite și a făcut ca business-ul nostru să evolueze. Am dezvoltat un nou concept, Hiper-farmacia Dr.Max, concept pe care l-am adus în orașe precum București, Iași, Timișoara, Craiova, Baia Mare, Târgoviște, Bacău, Oradea, Ploiești, Arad, Sibiu și care este în linie cu misiunea brandului de a asculta oamenii și de a le oferi ce își doresc.

În același timp, ne-am concentrat atenția pe dezvoltarea segmentului de logistică, iar una dintre realizări este relocarea depozitului Mediplus din Sibiu, depozit cu o capacitate de stocare de 10 ori mai mare și dotat cu echipamente de ultimă generație. Din aceeași arie face parte și demararea construcției noului Centru Logistic Național Mogoșoaia.

În plus, am continuat să ducem mai departe angajamentul nostru față de persoanele senioare din România și am susținut deschiderea primului Centru de Socializare destinat lor”.

În contextul financiar, „Luând în considerare contextul de anul acesta, atât din perspectiva investițiilor pe care le-am făcut, cât și din punctul de vedere al evenimentelor provocatoare de tip politic și umanitar, la nivel de grup estimăm o cifra de afaceri consolidată de peste 1.2MLD EUR.

Bugetul de investiții al anului 2022 este de aproximativ 290 mil RON, cu precizarea ca acest buget nu include potențiale sume investite în achiziția de farmacii . Cu privire la următorul an, vom continua planurile de dezvoltare și în acest moment nu putem furniza o cifra clară întrucât procesul de bugetare nu este încheiat”.