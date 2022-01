În anul 2022, peste 5.500 de locuri au fost scoase la concurs, în școlile de Poliție

Anul acesta, Sindicatul Europol amintește că, potrivit unui proiect al Ministrului Educației, numărul locurilor în școlile de Poliție ar trebui să se dubleze în 2022 la 5.559.

În prezent, polițiștii amintesc însă că, în contextul deficitului de personal, lucrează cât pentru doi sau trei colegi, acuzând autoritățile că nu respectă legea în ceea ce privește salarizarea.

Astfel, ”Deficitul de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne crește de la o zi la alta, ieșirile din sistem fiind cu mult peste cifrele de școlarizare din ultimii ani, situație în care polițiștii trebuie să efectueze sarcini cât pentru 2-3 colegi. Pentru anul 2022 fusese stabilit prin HG nr. 477/ 2021 un număr de 2.668 de locuri, pentru care s-a solicitat o suplimentare cu 2891 locuri pentru anul I la învăţământul postliceal militar organizat de Ministerul Afacerilor Interne în anul şcolar 2021-2022, astfel încât cifra de şcolarizare să fie de 5.559 locuri.

În acest sens, Ministerul Educaţiei Naționale a pus în transparență decizională proiectul de Hotârâre de Guvern, urmând ca în perioada imediat următoare, actul normativ să fie adoptat. Conform notei de fundamentare a proiectului de hotărâre ”Prin adresa nr. 41011/2021, Ministerul Afacerilor Interne informează Ministerul Educaţiei, cu privire la faptul că înregistrează un deficit accentuat de resurse umane, generat de diferenţa dintre intrările şi ieşirile din sistem. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, una dintre măsurile identificate pentru reducerea deficitului de resurse umane, o reprezintă şcolarizarea la capacitate maximă de pregătire a instituţiilor de învăţământ postliceal proprii organizată în sistem „suveică”, astfel încât o serie se va afla la curs, în timp ce cealaltă serie se va afla în stagiu de practică”, au transmis sindicaliștii pe site-ul Europol.

Aceștia amintesc că, până când situația se va îmbunătăți și M.A.I. nu va mai ”sfida” legea, polițiștii îndeplinesc sarcini sulimentare pentru care nu sunt plătiți și se întreabă, în acest context, dacă meseria mai este ofertantă.

Aşadar, ”Până când vor fi suplimentate aceste locuri în școlile de poliție, poliţiştii continuă să fie în linia întâi, să efectueze sarcini suplimentare, deși pentru al doilea an consecutiv drepturile salariale care li se cuvin, prevăzute de Legea nr. 155/2017, au fost amânate. În acest sens ne întrebăm, este meseria de polițist ofertantă pentru viitorii colegi în condițiile în care MAI împreună cu cei aflați la guvernare sfidează legile, deși în școlile de poliție se învață cum să se respecte și să se aplice legea? Are credibilitate MAI în fața miilor de candidați pentru un post de polițist, în condițiile în care instituția nu are capacitatea de a le oferi un salariu decent, cât și alte drepturi care încă se raportează la valoarea celor din anul 2009?”, se mai arată în comunicat.