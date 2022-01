În România, un număr de aproximativ 13.000 de firme din România și-au suspendat activitatea anul trecut

Din datele publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), reiese că în România un număr de 13.020 de firme şi-au suspendat activitatea anul trecut, în creştere cu 19,31% comparativ cu anul 2020.

Astfel, cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în 2021 au fost din Bucureşti, respectiv 1.285 (în creştere cu 13,12% faţă de 2020), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 683 firme suspendate (în creştere cu 4,12%), Bihor – 562 firme (+9,98%) şi Constanţa – 534 (+9,65%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 82 (în creştere cu 95,24% faţă de ianuarie-decembrie 2020), Alba – 89 (-62,13%) şi Giurgiu – 110 (+39,24%).

Concret, cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în judeţele Ialomiţa (plus 95,24%), Mehedinţi (plus 90,70%) şi Gorj (plus 79,49%), în timp ce scăderi au fost consemnate doar în Alba (minus 62,13%), Satu Mare (minus 3,47%) şi Vaslui (minus 2,60%).

În contextul social al muncii, pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat anul trecut în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 3.771 (+25,12%), alte activităţi de servicii – 1.445 suspendări (+26,75%) şi în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 1.035 suspendări (+14,75%).