Compania Kärcher, lider mondial în tehnologia de curățare, a inaugurat noul său sediu din București, în urma unei investiții de 11,5 milioane de euro a grupului german în România. Noul sediu se află în Pipera, Voluntari, are 5 nivele și acoperă o suprafață de 7.300 mp.

În opinia sa, „Kärcher România a demonstrat că are capacitatea unei creșteri rapide, iar obiectivele au devenit din ce în ce mai ambițioase, drept pentru care am decis să investim în construcția unui nou sediu. Prin acest nou sediu, am creat condițiile potrivite pentru a oferi servicii excelente clienților noștri din România. Clădirea modernă a fost gândită astfel încât să răspundă nevoilor noastre de business pentru următorii ani. Aceasta cuprinde toată infrastructura necesară: un centru de training (Academia), un centru logistic, o zonă de service foarte bine echipată, zone demo și o reprezentanță emblematică Kärcher Center de 600 mp. Toate acestea ne permit să oferim clienților și dealerilor noștri locali servicii personalizate și de cea mai înaltă calitate”, a declarat Hartmut Jenner, Chief Executive Officer & Chairman of the Board of Management of Alfred Kärcher SE & Co. KG.

În contextul activităţilor, deschiderea noului sediu din Pipera reprezintă cea mai importantă investiție a grupului german în România de anul acesta, ultimele investiții semnificative fiind deschiderea celor mai noi reprezentanțe Kärcher Center, în Timișoara și Militari Shopping.

Iar obiectivul companiei pe următorii cinci ani este să își dubleze cifra de afaceri. În primii 10 ani compania a atins o cifră de afaceri de 12 milioane de euro, iar în următorii cinci ani această cifră s-a dublat. Pentru 2027, compania se așteaptă la o creștere de până la 50 milioane de euro.

Astfel, „România este o țară cu un potențial uriaș în Europa de Est, dar și la nivel global și pentru grup, astfel că sunt încrezător că există loc de expansiune. Ne-am luat un angajament important față de colegii și clienții noștri și ne propunem să folosim oportunitățile de extindere și de investiții și în viitor”, completează Hartmut Jenner, Chief Executive Officer & Chairman of the Board of Management of Alfred Kärcher SE & Co. KG.

Concret, Showroom-ul aflat la noua locație este cel mai mare din România și se întinde pe o suprafață de 600 mp. Aici, clienții pot regăsi o gamă largă de echipamente de curățare, accesorii și produse pentru uz casnic și profesional. De asemenea, spațiile demo îi ajută pe clienți să testeze cele trei categorii de produse – casă și grădină, produse pentru uz profesional și special business.

În plus, clădirea găzduiește încă două companii care aparțin grupului: Interpool, o firmă internațională de consultanță în managementul resurselor umane și Zoi, o companie de consultanță în IT.

aşadar, Kärcher este lider mondial în tehnologia de curățare, și are, în România, 111 angajați. Compania deține 130 de reprezentanțe în 80 de țări, iar România este una dintre țările cu potențial în ceea ce privește vânzările companiei. În prezent, Kärcher deține în România opt reprezentanțe Kärcher Center, în București, Iași, Bacău, Cluj, Târgu-Mureș și Timișoara, precum și două fabrici la Curtea de Argeș. Numai anul trecut, compania a avut o cifră de afaceri de 26,5 milioane de euro, cu 18% mai mult decât anul precedent. Cifra de afaceri a grupului a fost de peste 3 miliarde de euro, cu 13,6% mai mult decât anul trecut – un nivel record.