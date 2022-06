O expertă în AI spune că în curând vom crește copii „virtuali”

În opinia sa, Catriona Campbell, o expertă în inteligență articială din Marea Britanie, argumentează că am putea în curând să creștem copii bazați pe AI în metavers pe care îi numește „copii Tamagotchi”, o referință la popularele animale de companie virtuale din anii 1990.

Astfel, ea susține în noua sa carte „Al by Design: A Plan For Living With Artificial Intelligence” că acești copii virtuali vor fi „eco-friendly” și un răspuns ieftin la problema suprapopulării și a resurselor limitate. Pe scurt, copiii virtuali „ar putea rezolva unele dintre cele mai presante probleme din ziua de azi”, a declarat ea într-un interviu acordat săptămâna aceasta jurnaliștilor de la The Telegraph.

de altfel, Catriona Campbell spune totuși că acest lucru se va întâmpla doar dacă fenomenul „este gestionat corect”. Merită amintit însă că unele prognoze recente estimează că populația Pământului va scădea vertiginos în a doua jumătate a secolului XXI, lucru care i-a făcut pe unii observatori, printre care şi Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, să argumenteze că ar trebui să facem mai mulți copii.

În viitor, deși ideea britanicei pare de domeniul science fiction, ea este convinsă că, odată ce metaversul va deveni parte a vieții cotidiene, creșterea de copii AI va deveni o normalitate.

Aşadar, „Copiii virtuali ar putea părea un salt uriaș față de unde suntem acum dar în decurs de 50 de ani tehnologia va avansa atât de mult încât copiii care există în metavers să nu poată fi diferențiați de cei din lumea reală”, susține ea.