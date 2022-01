Pandemia a amânat summitul pe tema armamentului nuclear

În aceste vremuri anihilarea nucleară e la un pas să se producă din cauza unei neînțelegeri între state sau din pricina unui calcul greșit, iar armele de distrugere în masă sunt o „sabie a lui Damocles” care atârnă permanent deasupra omenirii.

În acest sens, cinci puteri nucleare au transmis asigurări că vor face tot posibilul pentru a preveni un conflict nuclear, în cadrul Tratatului de Non-proliferare a Armamentului Nuclear.

Numai că ediția din acest an a summit-ului, programată pentru marți, 4 ianuarie, a fost amânată din cauza pandemiei de COVID-19. An de an, din 1970 încoace, adică din perioada Războiului Rece, puterile nucleare ale lumii se întâlnesc pentru a discuta pe marginea subiectului sensibil al anihilării reciproce, transmite APF.

În opinia membrilor Consiliului de Securitate al ONU, „Credem cu tărie că proliferarea armamantului nuclear trebuie să înceteze și că un război nuclear nu numai că nu poate fi câștigat, ci n-ar trebui niciodată început”.

În contextul nuclear, este vorba, mai exact, de puteri nucleare precum China, Franța, Rusia, Marea Britanie şi USA.

În prezent, sub tensiunea diferitelor crize, aceste state au promis că vor respecta în continuare un articol-cheie din Tratatul de Non-proliferare a Armamentului Nuclear, menit să asigure, pe termen lung, o dezarmare totală, astfel încât singurul conflict armat în care s-au folosit bombe nucleare să rămână Al Doilea Război Mondial – atunci când Statele Unite au bombardat Japonia, la Hiroshima și Nagasaki.

Susţinerea declarației vine în contextul tensiunilor crescute la un nivel fără precedent de la Războiul Rece încoace dintre SUA și Rusia.

Statele Unite privesc cu îngrijorare către granița Ucrainei, acolo unde Rusia a trimis trupe militare, pe când Kremlinul nu vede cu ochi buni o extindere a inflenței NATO către est.