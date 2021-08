Profitul net al companiei Romgaz a fost de 761,6 milioane de lei în primul semestru din 2021

Cu un profit net de 761,6 milioane de lei, compania Romgaz, după prima jumătate a acestui an, afişază o scădere cu 4,9% faţă de profitul net de 800,8 milioane de lei înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit Raportului semestrial trimis de companie Bursei de la Bucureşti (BVB).

În 2021 compania Romgaz a avut o cifră de afaceri de 2,250 miliarde de lei, în creştere cu 2,58% faţă de perioada similară a lui 2020.

Iar veniturile companiei au fost de 2,258 miliarde lei în primul semestru al anului, mai mari cu 1,11% faţă de veniturile înregistrate în primul semestru al anului anterior. Cheltuielile în primele şase luni au fost de 1,355 miliarde de lei, în creştere cu 5,05% faţă de cheltuielile înregistrate în acelaşi interval al lui 2020.

Astfel, profitul net consolidat pe acţiune (EPS) a fost de 2 lei, în scădere cu 5,9% faţă de cei 2,1 lei înregistraţi în primul semestru al anului anterior.

În raportul semestrial Romgaz afişează un consumul de gaze naturale la nivel naţional în primele 6 luni ale anului a înregistrat o creştere faţă de perioada similară a anului anterior de aproximativ 8%, în timp ce livrările Romgaz au crescut cu 23,7%. Astfel, cota de piaţă a Romgaz pe piaţa livrărilor de gaze interne din România este de 53%, cu 8,6% mai mare decât cota deţinută în perioada similară a anului trecut.

Producţia de gaze naturale din prima jumătate a anului a fost de 2,519 miliarde de metri cubi, cu 12,2% mai mare decât producţia realizată în perioada similară a anului anterior.

Producţia de energie electrică a Romgaz a fost de 203,08 GWh, mai mică cu 31,21% (92,15 GWh) decât cea realizată în perioada similară a anului 2020. Romgaz deţine 0,67% din piaţa de producţie de energie electrică.

În România, SNGN Romgaz este unul dintre cei mai mari producători şi furnizori de gaze naturale din România, iar acţionarul său majoritar este statul român, prin Ministerul Energiei, cu o participaţie la capitalul social de 70,0071%.

În contextul bursiero- bancar, începând cu data de 12 noiembrie 2013, acţiunile societăţii sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi pe piaţa principală pentru instrumente financiare listate a London Stock Exchange (LSE), sub formă de Certificate Globale de Depozit (Global Deposit Rights – GDR) emise de The Bank of New York Mellon.