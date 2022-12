România devine un punct-cheie pe harta Europei, prin interesul investitorilor străini în ţara noastră

România atrage tot mai mulţi investitori străini, iar anul 2022 va reprezenta, mai mult ca sigur, un adevărat record din acest punct de vedere. Iată care sunt avantajele pe care le prezintă ţara noastră în această zonă a Europei.

România devine un magnet de afaceri în sud-estul Europei

Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al Partidului Naţional Liberal (PNL), a explicat că investitorii străini au încredere în economia României, iar asta se vede în valoarea record a investiţiilor din acest an, care probabil va depăşi 11 miliarde de euro până la finalul anului.

În opinia sa, „România este un magnet de afaceri pentru întreaga zonă din sud-estul Europei”, a afirmat reprezentantul liberalilor.

„Acest optimism vine tocmai din volumul acestor investiţii străine care a atins în acest an o cifră record.

Până în luna octombrie a anului sunt 9,4 miliarde şi probabil că la finalul anului se va sări de 11 miliarde, iar această cifră aduce economiei româneşti pe lângă investiţii şi capital, locuri de muncă şi bineînţeles venituri suplimentare la buget.

România este un magnet de afaceri pentru întreaga zonă din sud-estul Europei. Comparativ cu celelalte ţări, în momentul de faţă România are nişte cifre foarte bune”, a precizat Ionuț Stroe, într-o declaraţie oferită pentru postul Digi24.

Ionuț Stroe: Investiţia este una pe termen lung

În plus, purtătorul de cuvânt al PNL a subliniat că investitorii străini se gândesc pe termen lung atunci când vine vorba despre România, pentru că observă că ţara noastră are o economie în creştere, pe o pantă ascendentă, iar totul vine să reconfirme şi un an 2021 foarte bun din punctul de vedere al investiţiilor venite din afara graniţelor ţării.

Concret, „Investiţia e una pe termen lung pentru că practic în momentul de faţă aceste cifre ne oferă perspective de creştere economică solidă. (…)

Practic există această încredere pe care investitorii străini o au în economia românească. Drept dovadă aceste cifre. Suntem o economie în creştere, o economie emergentă, suntem pe o pantă ascendentă, iar investitorii văd asta, urmare şi acest val de investiţii străine în România.

E o reconfirmare a anului 2021, pentru că şi acest an a fost unul foarte bun din punct de vedere al acestor investiţii străine şi practic în 2022 înregistrăm această cifră care ne dă motive să fim optimişti”, a mai declarat Ionuț Stroe.

Nicolae Ciucă: 2022 va fi anul cu cele mai importante investiții străine

În acest sens, miercuri, 21 decembrie, premierul Nicolae Ciucă a vorbit despre un record al investiţiilor străine în România, citând datele venite dinspre BNR.

În afirmaţiile sale, „Investițiile străine directe au ajuns la un nivel record pentru primele zece luni ale acestui an. Potrivit estimării BNR, 2022 va fi anul cu cele mai importante investiții străine. Acest indicator ne arată că marii investitori văd, foarte clar, perspectivele de creștere pe termen lung ale economiei românești și includ România în calculele care implică plasarea de capital.

Intrarea masivă în țară a investițiilor se observă în rata de creștere a economiei naționale, multiplele oportunități de afaceri care apar pe piața internă, dar și crearea de noi locuri de muncă în perioada următoare, atât de necesare creșterii nivelului de trai al tuturor”, a spus şeful Guvernului.