Steagurile roșii ale First Republic | Financial Times

Acțiunile First Republic au scăzut cu 80% în puțin peste o săptămână. Chiar și în timp ce acțiunile altor bănci regionale își reveneau, First Republic a continuat să scadă. Dar se pare că banca are câțiva prieteni importanți.

Astfel, First Republic Bank … a anunțat astăzi că va primi depozite neasigurate în valoare totală de 30 de miliarde de dolari la 16 martie 2023 de la Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, PNC Bank, State Street, Truist și US Bank.

Acest lucru părea să ajute, un pic. Acțiunile au încheiat ziua cu o creștere de 10 procente. Dar este demn de remarcat faptul că săptămâna trecută acest titlu a fost de 115 $, iar acum este la 34 $. În momentul scrierii acestui articol, banca a scăzut cu încă 18 procente în tranzacțiile de după piață (care este adesea subțire și nereprezentativă, dar totuși). De ce votul de încredere din partea vedetelor bancare americane nu a avut un efect mai puternic și mai durabil? Nu știu. Câteva posibilități:

First Republic avea 176 miliarde de dolari în depozite la sfârșitul trimestrului al patrulea. Dacă deponenții s-au uitat la prețul acțiunilor și s-au speriat, este posibil ca 30 miliarde de dolari să nu umple gaura?

Cele 11 bănci deponente au, între ele, 1,2 miliarde de dolari în capital propriu și 14,1 miliarde de dolari în active. 30 de miliarde de dolari au părut puțin prea puțin curajoși?

First Republic a declarat că avea 34 de miliarde de dolari în numerar în plus față de cele 30 de miliarde de dolari care tocmai au fost depuse. În același timp, însă, a declarat că a împrumutat până la 109 miliarde de dolari de la Rezerva Federală în ultima săptămână și că a adăugat, de asemenea, 10 miliarde de dolari în împrumuturi noi de la Federal Home Loan Banks (mai multe despre asta în scurt timp). Din nou, cât de mare este gaura pe care încercăm să o umplem aici?

Banca a declarat că depozitele asigurate au fost stabile de la 8 martie, când au început problemele. Dar nu a actualizat piața cu privire la depozitele neasigurate, care erau de 119 miliarde de dolari la sfârșitul anului, adică 67% din total.

Dar cine știe, de fapt, cine știe. Toată lumea este nervoasă. Prețurile acțiunilor nu au nevoie de motive întemeiate pentru a scădea.

O întrebare la care se poate răspunde oarecum mai substanțial este: de ce a ales bursa de valori First Republic în primul rând? Nu a avut problemele Silicon Valley Bank nici pe departe la fel de mult ca SVB. Depozitele asigurate reprezentau doar 3 la sută din totalul SVB. Obligațiunile pe termen lung reprezentau 55% din activele SVB, față de 15% la First Republic. Pierderile nerealizate pe aceste obligațiuni, dacă ar fi fost realizate, nu ar fi afectat în mod semnificativ capitalul propriu al First Republic. Deci, ce s-a întâmplat?

O parte a răspunsului a fost evident pentru toată lumea de la început. First Republic, care este practic o bancă pentru oameni bogați, deține o tonă de credite ipotecare mari pentru locuințe în bilanțul său – aproximativ jumătate din totalul activelor sale. Acestea au aceeași caracteristică neplăcută ca și titlurile de valoare ale SVB: au randamente scăzute (sub 3%) care vor rămâne scăzute atunci când, pe măsură ce ratele cresc, costul depozitelor First Republic crește. Acest lucru nu este bun.

Dar există un alt motiv, mai important, pentru pedeapsa de pe piață, pe care am fost prea gros pentru a-mi da seama până foarte recent. Acesta are legătură cu un element micuț de pe partea de pasiv a bilanțului: împrumuturile, sau „avansurile”, de la FHLB. La sfârșitul anului 2022, acestea se ridicau la 14 miliarde de dolari. Cu un an mai devreme, acestea totalizau doar 3,7 miliarde de dolari.

Motivul pentru care acest lucru este relevant este că FHLB sunt locul unde băncile se duc atunci când, indiferent de motiv, au nevoie de finanțare. Istoricul celor 11 FHLB regionale este un subiect în sine, dar pentru scopurile noastre ceea ce contează este că acestea acordă împrumuturi membrilor lor – alte bănci – garantate cu obligațiuni guvernamentale și cu anumite alte active. La rândul lor, FHLB se finanțează prin emiterea de obligațiuni care beneficiază de o garanție implicită din partea guvernului SUA. În decembrie, FHLB aveau active combinate de 1,2 miliarde de dolari. În mod esențial, dacă o bancă căreia îi acordă împrumuturi dă faliment, acestea sunt primul creditor, chiar înaintea Federal Deposit Insurance Corporation.

La îndrumarea lui Aaron Klein de la Brookings Institution (puteți citi lucrările sale remarcabile despre FHLB aici și aici), am aruncat o privire la documentele din trimestrul al treilea ale FHLB din San Francisco, pentru a vedea care sunt cei mai mari debitori ai acestora. Este un grup interesant:

SVB numărul unu; First Republic doi, iar Western Alliance, o altă țintă recentă a pieței, se află pe locul patru. Apoi am urmat sfatul lui Klein și m-am uitat la un document al New York Fed despre FHLB, „The FHLB System: Creditorul de penultimă instanță?”. Acest document conține un tabel cu băncile care au crescut cel mai mult împrumuturile FHLB în perioada premergătoare marii crize financiare, în 2007. Cei care au fost pe atunci se vor uita la aceste nume și vor tresări. Trei dintre primele cinci nu mai există:

Stimularea împrumuturilor FHLB „este un semnal de alarmă clasic al unei instituții în dificultate care își intensifică împrumuturile”, spune Klein. Nu putem spune cu exactitate de ce First Republic avea nevoie de numerar, dar aveau nevoie de el. Klein este surprins de faptul că supraveghetorii SVB nu au luat notă: „SVB a picat un test de remediere și a primit un A” de la autoritățile sale de reglementare, spune el. Se pare că investitorii în acțiuni nu au fost atât de iertători. Când au văzut problemele de la SVB, ar fi putut să clasifice băncile în funcție de creșterile împrumuturilor FHLB și să tranzacționeze în consecință.

Deci, cine se împrumută acum de la FHLB? O mulțime de bănci, se pare. În timp ce nu se poate urmări împrumutul FHLB în timp real, acestea își dezvăluie propria emisiune de obligațiuni, care este un indicator al nivelurilor de împrumut. Echipa lui Jan Hatzius de la Goldman Sachs oferă acest grafic, care arată că emisiunile au sărit la peste 80 de miliarde de dolari doar în ultimele câteva zile:

Acest lucru nu înseamnă absolut deloc că multe alte bănci au aceleași tipuri de probleme ca SVB și First Republic. În schimb, înseamnă probabil că toate băncile obțin numerar acolo unde pot, fie pentru că mizeria SVB le-a speriat în prudență, fie pentru că deponenții – pur și simplu din teamă oarbă – retrag depozitele. Ne aflăm într-o panică bancară generală, chiar dacă deocamdată ușoară. Iar FHLB nu sunt singurele locuri unde băncile se duc după numerar. Acestea au împrumutat 5 miliarde de dolari de la ghișeul de reduceri al Fed în săptămâna care s-a încheiat la 8 martie. Săptămâna trecută, a fost de 152 de miliarde de dolari – mai mult decât în orice săptămână din timpul crizei financiare:

Pentru a sublinia, acest grafic arată frica în masă, nu insolvența în masă. Dar dacă deponenții scot banii din sistemul bancar, unde se duc aceștia? În fondurile de piață monetară, parțial. FT raportează că intrările nete în fondurile de piață monetară au atins 120 miliarde de dolari în ultima săptămână, cel mai mare nivel de la mijlocul anului 2020. Din articolul din FT:

Sistemul financiar american este extrem de nervos în acest moment. Se pare că se vor întâmpla mai multe lucruri ciudate.

Sursa – www.ft.com