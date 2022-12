Ştefan Radu Oprea: obligativitatea montării repartitoarelor de căldură a fost amânată cu un an.

Senatorul social-democrat Ștefan Radu Oprea a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunță că obligativitatea montării repartitoarelor de căldură a fost amânată cu un an.

În afirmaţiile sale, ”Ministerul Energiei are un an pentru a rezolva definitiv problema montării repartitoarelor de căldură pentru cei care sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire”, arată acesta pe rețelele de socializare, adăugând ”pentru a doua oară am introdus în lege, împreună cu colegii din Comisia de energie a Senatului, acest amendament de amânare a obligativității montării repartitoarelor de căldură cu încă un an”.

Motivul pentru care a fost amânată obligativitatea montării repartitoarelor de căldură

Social-democratul a mai precizat că doar 30% din cei care sunt racordați la sistemul de încălzire centralizată au montate astfel de repartitoare, subliniind că cetățenii nu doresc montarea lor, motiv pentru care România nu ar fi putut îndeplini țintele din Directiva Uniunii Europene până la finalul acestui an.

Astfel, ”Pentru că doar 30% din totalul celor care sunt racordați la sistemul de încălzire centralizată și-au montat astfel de repartitoare. Este evident că cetățenii nu doresc montarea lor și că ar fi fost imposibil până la sfârșitul anului să îndeplinim țintele din Directiva UE”, mai spune senatorul Ștefan Radu Oprea.

Ultima ocazie pentru a cere o derogare de la Comisia Europeană

În contextul european, senatorul social-democrat mai spune că a atras atenția Ministerului Energiei cu privire la faptul că este posibil ca aceasta să fie singura șansă pe care o are România pentru a cere o derogare în acest sens de la Comisia Europeană.

În opinia sa, ”De aceea, în dezbaterile din Comisia de energie am atras atenția Ministerului Energiei că probabil este ultima ocazie de a obține de la Comisia Europeană derogarea de la obligativitatea montării lor. In textul Directivei se menționează că pentru motive temeinic justificate această condiție poate fi anulată. Depinde doar de minister să facă această corespondență cu CE. Așa că, i-am îndemnat să se apuce de muncă și să nu mai piardă timpul”, mai spune senatorul.

Anul viitor nu se vor mai putea găsi justificări

În acest sens, senatorul social-democrat Ștefan Radu Oprea a mai spus că a fost deja pierdut un an pentru introducerea amendamentului de prorogare a termenului și s-a invocat că din cauza pandemiei echipele de montaj nu au putut intra în locuințele oamenilor, însă acesta subliniază că anul viitor nu se vor mai putea găsi justificări.

În viziunea sa, ”Pentru că au mai pierdut un an pe care l-am obținut introducând amendamentul de prorogare a termenului și motivând că în timpul pandemiei echipele de montaj nu pot intra în locuințele oamenilor. Anul viitor însă va fi greu să mai găsim justificări pentru lipsa de reacție și implicare a Ministerului Energiei.

Un an trece repede, îi rog pe cei din Ministerul Energiei să nu îl irosească și pe acesta, pentru că de la ministrul Popescu nu mai am nicio așteptare”, a fost mesajul senatorului PSD.