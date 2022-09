În prezent, Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, a reușit să îl convingă pe Vladimir Putin să ordone armatei ruse să elibereze zece prizonieri de război. Menționăm faptul că persoanele capturate de soldații ruși nu sunt cetățeni ucraineni.

Concret, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, a reușit să îl convingă pe Vladimir Putin să ordone armatei ruse să elibereze miercuri, 21 septembrie 2022, zece prizonieri de război. Anunțul a fost făcut de către Ministerul de Externe din Arabia Saudită. Menționăm faptul că nu s-au dat numele prizonierilor de război, însă un oficial saudit a spus că au fost eliberați cinci cetățeni britanici, doi cetățeni americani, un cetățean croat, un cetățean marocan și un cetățean suedez. Toți au fost duși cu avionul în Arabia Saudită.

În mesajul său, „Autoritățile saudite competente i-au primit și transferat pe prizonieri din Rusia în regat și au facilitat procedurile pentru repatrierea lor în țările de origine”, scrie în comunicatul de presă emis de Ministerul de Externe din Arabia Saudită, citat de agenția de presă Reuters.

Prim-ministrul Marii Britanii, Liz Truss, a salutat vestea pe contul său Twitter, spunând că veștile „sunt extrem de binevenite” după „luni de zile de nesiguranță și suferință pentru ei și pentru familiile lor”.

Astfel, „Hugely welcome news that five British nationals held by Russian-backed proxies in eastern Ukraine are being safely returned, ending months of uncertainty and suffering for them and their families”.