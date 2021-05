Amenajarea cu succes a baii: Cum alcatuiesti planul si ce produse alegi?

Una dintre incaperile care pune cele mai mari probleme la capitolul amenajare este clasica baie, pentru ca aceasta a incetat de multa vreme sa mai fie doar acel spatiu destinat exclusiv igienei. Indiferent de stilul de amenajare ales, baia este in prezent si un spatiu destinat relaxarii si destinderii. Gasirea unui echilibru perfect intre estetica si functionalitate este insa aspectul ce transforma procesul de amenajare al baii intr-unul destul de complex, mai ales daca tinem cont de posibilitatile de amenajare aproape nelimitate pe care le avem. O amenajare de succes inseamna o baie perfect functionala, care ne reflecta personalitatea si care se incadreaza desigur cat mai bine in stilul nostru de viata.

Tendintele in materie de amenajari interioare sunt destul de schimbatoare, de aceea uneori poate fi destul de dificil sa tinem pasul cu acestea si in fond nici macar nu este nevoie, pentru ca baia perfecta este cea care reflecta perfect personalitatea, dar si cea care ne acopera toate nevoile. Cum alcatuim insa planul unei bai si ce produse alegem pentru a o transforma intr-una perfect functionala? Haide sa descoperim impreuna!

Planul baii, primul pas spre o amenajare de succes

Atunci cand totul este bine pus la punct, procesul de amenajare devine din start unul mult mai simplu pentru ca stim, chiar si in linii mari ce anume ne dorim de la propria baie. Astfel, recomandarea este aceea de a schita in linii mari un plan despre modul in care iti doresti sa arate baia. Pentru acest lucru, este indicat sa te informezi temeinic despre tendintele actuale (daca tii neaparat la acest aspect), sa tii cont de preferintele si nevoile personale si sa iei totodata in calcul si spatiul disponibil. Dupa ce cunosti toate aceste detalii, consemneaza-le pe hartie si treci la pasul urmator.

Cum optimizam cat mai bine spatiul baii?

Optimizarea spatiului disponibil in baie reprezinta adesea o provocare de zile mari, pentru ca de cele mai multe ori acesta nu este suficient. Astfel, pentru a avea parte de o baie cat mai aerisita, este necesar sa facem cateva optimizari ale spatiului pe care il avem la dispozitie. Spre exemplu, daca baia ta nu dispune de un spatiu generos, este recomandat sa renunti la vana si sa optezi pentru o cabina de dus sau pentru un dus walk-in. Mai mult decat atat, poti opta chiar si pentru un mobilier cu un design minimalist si poti renunta complet la decoratiuni daca iti doresti ca spatiul sa fie cat mai aerisit. Toate aceste detalii trebuie bine puse la punct inainte de a face orice fel de achizitie in materie de produse sanitare.

Ce produse sanitare aleg pentru baie?

Este o intrebare pe care cel mai probabil ne-am adresat-o fiecare dintre noi in momentul in care ne-am vazut pusi in situatia de a amenaja baia. Alegerea produselor pentru baie este un proces care ar trebui gandit prin prisma nevoilor personale, de aceea este greu de gasit o lista foarte bine standardizata. Dintr-o baie insa nu ar trebui sa lipseasca nicidecum vasul de wc, chiuveta, o oglinda de baie deosebita, cabina de dus sau vana. Dincolo de aceste lucruri de baza, putem vorbi despre preferinte personale.