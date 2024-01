Colaborarea cu un producător de tâmplărie PVC, secretul pentru proiecte imobiliare ce respectă normele nZEB

Începând din anul 2021, conceptul nZEB a devenit obligatoriu în construcții, iar dezvoltatorii imobiliari și constructorii s-au văzut nevoiți să își adapteze strategia și bugetul alocat proiectelor imobiliare.

Conceptul nZEB se referă la construirea unor clădiri cu consum de energie aproape de zero. În consecință, dezvoltatorii sunt nevoiți să construiască clădiri cu un nivel de performanță energetică foarte ridicată. În consecință, dezvoltatorii imobiliari s-au văzut condiționați să își aleagă colaboratori care să le devină parteneri de drum lung. Un astfel de partener este https://decoplast.ro/, un producător tâmplărie PVC autohton, care oferă constructorilor, arhitecților și dezvoltatorilor imobiliari din întreaga lume puterea de a privi cu încredere spre viitor.

Nevoia construirii unor clădiri care să respecte normele nZEB a fost explicată în detaliu de Mirela Ivașcu, partner manager al acestei companii:

„Motivele sunt evidente: costurile tot mai mari ale energiei electrice și resursele naturale tot mai limitate și scumpe. În plus, trebuie să ne aliniem la noile norme Nearly Zero Energy Building (nZEB) pentru toate tipurile de clădiri. Asta înseamnă că energia regenerabilă trebuie să acopere cel puțin 30% din consum într-o clădire cu standard nZEB. Anul trecut s-a observat o afinitate crescută și pentru smart living, care se reflectă inclusiv în accesorii și device-uri aplicabile sistemelor de tâmplărie, cum ar fi sisteme de încuietori inteligente cu deschidere digitală, amprentă sau aplicație pe Smartphone”.

Avantajele colaborării cu un producător de tâmplărie PVC:

materiale de calitate, 100% reciclabile – de aproape 20 de ani, materialul cadru produs în fabricile DecoPlast și-a demonstrat longevitatea, usurința cu care poate fi întreținut, eficientizarea costurilor de investiție și eficiența energetică remarcabilă. Toate profilele conțin materiale reciclate în proporție de 30%, în timp ce balastul generat de producție este 100% reciclat și transformat în materiale auxiliare, precum accesorii de tip glafuri. Toate produsele din cele 4 game ale companiei se află constant în topurile analizelor de eco-eficiență;

estetică rafinată și personalizare – colaborarea cu un producător de tâmplărie PVC îți oferă posibilitatea dezvoltării unei relații client – producător, care să te ajute să obții rezultatele dorite, într-un timp scurt. „Noi ne focalizăm pe oferirea de soluții personalizate, care să se potrivească perfect nevoilor și preferințelor fiecărui client. Această abordare ne permite să creăm produse de calitate, realizate cu atenție la detalii, dar și să construim relații durabile cu clienții noștri. În contrast, lanțurile de magazine cu vânzare în masă comercializează produse fabricate în serie. Noi ne-am adaptat strategia, prin producția unor stocuri mai mari și expedierea comenzilor cu mai mult timp în avans pentru a evita întârzierile”, explică Mirela Ivașcu, partner managerul companiei;

nivel ridicat de eco-eficiență – sistemele realizate în fabricile acestui producător de tâmplărie PVC demonstrează cum tehnologiile avansate pot aduce mai aproape de tine atât beneficii practice, cât și designul atrăgător, asigurând, totodată, protecție eficientă împotriva frigului și a altor condiții meteorologice nefavorabile, a zgmotului, cât și a unor eventuale tentative de fraufă, respectând conservarea resurselor naturale;