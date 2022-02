Design biofilic – Pinterest prezice, dar ce spun arhitecții?

În fiecare an, în luna decembrie, Pinterest, populara rețea de socializare și raiul pasionaților de amenajări, lansează deja faimosul Pinterest Report, în care analizează conținutul salvat și distribuit în platformă în anul ce se încheie și trasează trenduri și obiceiuri de consum pentru anul ce urmează.

Și, se pare că acesta este de un succes veritabil, de vreme ce, spun reprezentanții Pinterest, 8 din 10 previziuni se și îndeplinesc. Pentru că iubim Pinterest – cine nu îl iubește, nu? – Fie ca ești interesat de o amenajare cabinet stomatologic sau de o amenajare a unui birou, Pinterest este prima sursa de inspirație. Așadar, ne-am dorit să analizăm în detaliu câteva dintre trendurile sale de design interior, pe 2022, dar nu oricum, ci cerând părerea avizată a Ralucăi Pavel, arhitect și co-fondator al studioului de arhitectură Four Design.

Te lăsăm să descoperi, în rândurile ce urmează, sfaturile sale asupra barkitecture sau interioarele dedicate animalelor de companie; biofilia sau designul care se focusează pe plante și care mărește conexiunea unei persoane cu natură pentru a amplifică starea de bine și oh-my-goth sau look and feel-urile inspirate de estetică gotică.

Ready or not, here we go!

Barkitecture sau așa cum spune Pinterest:

In 2022, people will redesign their homes with Fido and Felix at the forefront, from luxury dog rooms to “catified” homes. Millennial, Gen X and Boomer pet parents are driving this trend.

În 2022, ne vom reorganiza (citește re-design) casele considerându-i pe motanul Felix sau pe dulăul Fido membrii deplini ai familiei noastre. Nu ne vom abține să investim în obiecte de lux pentru câinii noștri sau să ne “pisicalizăm” cel puțin o cameră. Milenialii, Gen X și Boomerii care dețin animale sunt susceptibili la acest trend.

Ce spune arhitectul:

“Este de înțeles să îi facem pe membrii necuvântători ai familiei noastre să se simtă iubiți. Și eu am un câine și înțeleg și din această perspectiva trendul. Animalele sunt alături de noi în momente dificile, iar relația cu ele este de o subtilitate adeseori greu de internalizat de cineva care nu este atât de apropiat de animale. În ceea ce privește barkitecture, văd cum spațiul de sub scara interioară, de exemplu, poate deveni un loc perfect pentru așa-zisa “camera de lux” a câinelui sau cum poți transforma o cameră nefolosită din casă în camera animalului tău de companie. Am văzut, chiar zilele trecute, un articol în care se vorbea despre canapele dog-sized, deci trendul poate fi valid din acest punct de vedere.”

Biofilia sau așa cum spune Pinterest

You’ve seen house plants. Now meet living rooms. Millennials are turning to plant-first design solutions this year to increase their connection to nature and enhance their wellbeing. Staircase gardens, biophilic interiors and floral ceilings are all trending up. And don’t leave the office out!

Toată lumea știe ce e o seră, dar nu toate lumea e familiară cu sufrageria-seră. Generația Millenial folosește plantele ca unealtă primordială în amenajări și astfel au apărut grădinile-de-pe-scară, interioarele biofile sau tavanele florale. Scopul – să amplificăm starea de bine!

Ce spune arhitectul:

“Designul biofilic nu este doar un trend semnalat de către Pinterest. Este o întreagă direcție urbanistică, dacă vreți. Noţiunea de design biofilic derivă din conceptul de „biofilie”: idee conform căreia fiinţa umană are o înclinaţie biologică de a se asocia cu sistemele şi procesele naturale, acestea fiind deosebit de importante pentru sănătatea şi productivitatea muncii individului. Dimensiunea sa fundamentală este dimensiunea organică (sau naturalistă), care presupune utilizarea, în mediul construit, a formelor şi geometriilor care reflectă direct, indirect sau simbolic afinitatea umană pentru natură. Experienţa directă se referă la contactul cu elemente autosusţinute ale mediului natural, cum ar fi lumina, plantele, animalele, habitatele şi ecosistemele naturale. Personal, sunt o mare susținătoare a acestui tip de design – amplifică starea de bine, cogniția și creativitatea. Noi îl folosim adesea în amenajarile de living sau chiar restaurant.”

Oh-my-goth sau cum spune Pinterest

It’s not a phase. It’s a whole deal. Welcome to the goth-aissance. Goth will make its way into the mainstream this year across all age groups—just not în the ways you might expect. Goth business casual, goth baby clothes and even goth kitchen decor are all trending up.

Nu e o fază, e aproape o mișcare – bine ai venit la Got-aștere. Stilul gotic va capta atenția tuturor grupelor de vârstă în moduri complet surprinzătoare. Business casual în stil gotic, haine de bebe în stil gotic, bucătării în stil gotic – goticul e din nou pe val!

Ce spune arhitectul:

Turnuri care răzbat cerul, arcuri frânte, bolți de diverse forme, rozete, garguie și alte elemente arhitecturale ale stilului gotic frapează și transmit spectatorului grandoare, năzuință, umbre și dramatism. Cum să nu mă bucur când văd un asemenea trend. Din punctul meu de vedere, perfect valid în contextul social actual – din confruntarea metaforică întuneric-lumină nu se putea naște altceva decât mister.

Personal, cred că vom vedea iruperi ale acestui trend în modele de amenajare living – pereți de accent în griuri cu subtonuri dramatice, îmbrăcate în profile și brâuri; elemente romantice, ornamente întunecate, de la decoruri de masă la aparate de bucătărie sau chiar fațade exterioare negre