Iata de ce merita sa investesti intr-o lenjerie de pat ceva mai scumpa!

Calitatea somnului este influentata de numerosi factori, insa unul dintre cei mai importanti este tipul de lenjerie de pat pe care il folosesti. Pretul produselor premium, desi mai ridicat, nu este tocmai un impediment in calea celor care iubesc confortul. Daca te gandesti sa faci o schimbare in dormitor si iti doresti ca in anul 2022 sa investesti in cele mai bune asternuturi de pe piata, iata de ce merita sa faci acest pas!

Confort inegalabil

Indiferent de sezon, materialele de calitate isi indeplinesc perfect rolul pentru care au fost realizate. Unele vor alunga calvarul noptilor calduroase de vara si le vor transforma in momente racoroase si ravisante, iar altele te vor incalzi si alinta in noptile reci de iarna.

Din gama produselor premium, cele fabricate din materiale naturale sunt la mare cautare. Bumbacul 100%, bambusul si inul sunt deosebit de indragite in lumea intreaga, datorita confortului inegalabil pe care il ofera utilizatorilor.

Te vei odihni regeste, ori de cate ori te vei aseza intr-o lenjerie pat din fibre naturale. Transpiratia nocturna va fi doar un vis urat, de care nici nu iti vei mai aminti. Cu siguranta, dimineata nu te vei mai trezi cu stari de oboseala, ci bucurandu-te de o energie pozitiva, care te va insoti pe toata durata zilei.

Fara alergii sau iritatii ale pielii

Materialele de calitate superioara nu produc alergii, iritatii sau eczeme ale pielii. Afectiunile dermatologice cu efect inflamator sunt deseori si apanajul unor asternuturi necorespunzatoare.

Daca te confrunti cu alergiile si afectiunile pielii sau pur si simplu vrei sa iti oferi un cadou pretios, ar fi ideal sa optezi pentru o lenjerie de pat din bumbac 100%, bumbac Egiptean, Ranforce, de Damasc sau bambus. Datorita structurii aerate a fibrelor, acestea sunt un termo-regulator fabulos, oferind confortul atat de necesar in timpul somnului.

Scapa de insomnii

Insomniile dau batai de cap multora, de aceea multi medici iau acum in calcul, pe langa stresul si stilul de viata adoptat de individ, si conditiile de somn asigurate. Salteaua si asternuturile au fara indoiala un rol deloc de neglijat in aceasta ecuatie.

Studiile efectuate au demonstrat ca cearsafurile din materiale naturale, curate si in culorile preferate pot induce somnul mult mai rapid. In acest sens, se recomanda ca in perioadele tensionate sa apelezi la acest mic truc si sa te rasfeti cu o lenjerie de pat de calitate superioara.

Aspect exceptional

Cusaturile si finisajele unor asternuturi de calitate sunt rezistente si au un aspect estetic impecabil. Lucratura atenta nu va lasa loc pentru defecte de croiala sau cusatura, iar tu nu vei observa fire de ata iesite la imbinarea materialelor.

Culorile si imprimeurile unor lenjerii de top sunt intotdeauna vibrante, clare si foarte rezistente la spalari multiple. Acestea nu isi vor pierde din intensitate, pastrandu-si caracteristicile initiale timp indelungat. Chiar si indragitele lenjerii 3D sau 5D se vor mentine in cea mai buna forma si

vor scoate din anonimat orice dormitor. In cazul in care iti place stilul uni, o lenjerie unicolora va fi mereu la moda si va reprezinta o alegere excelenta de fiecare data.

Ofertele de pe piata iti pun la dispozitie o varietate bogata de stiluri. Fara indoiala, culorile, imprimeurile si materialele irezistibile iti vor atrage atentia. Esti la un click distanta de o lenjerie pat de exceptie, care se va ocupa ca la carte de confortul tau pe timpul somnului. Sa investesti in astfel de produse este, intr-adevar, o idee geniala!

Autor: iAgency