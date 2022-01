Televizorul OLED cu o diagonală de 2,4 metri, este lansat de LG Electronics

Compania LG Electronics (LG) a lansat în cadrul CES 2022 cea mai recentă gamă de televizoare, inclusiv primul model OLED cu o diagonală de 97 de inci (2,4 metri).

În contextul următorului nivel în evoluția OLED, are o tehnologia OLED evo integrată atât pe seria G2, cât și pe seria C2 oferă o luminozitate mai mare pentru imagini ultra-realiste. Cu ajutorul noului procesor inteligent LG α (Alpha) 9 Gen 5, tehnologia Brightness Booster permite televizoarelor din seria G2 să ofere mai multă luminozitate printr-o dispersare a căldurii îmbunătățită și un algoritm mai avansat. α9 Gen 5 extinde, de asemenea, capacitățile LG AI Sound Pro pentru a oferi un sunet mai autentic, permițând difuzoarelor încorporate să producă un sunet virtual 7.1.2 surround.

În plus, Seria G2 2022 de la LG introduce un nou model de 83 de inci și primul OLED de 97 de inci din lume pentru a completa gama de televizoare de 55, 65 și 77 de inci. Seria LG G2 oferă un design elegant, potrivit oricărei încăperi. Seria C2 de la LG oferă cea mai diversă selecție de dimensiuni de ecran, cu un total de șase variante în 2022: primul televizor OLED de 42 de inci din lume, ideal pentru jocuri pe consolă și PC și modelele de 48, 55, 65, 77 și 83 de inci. Astfel că această serie OLED are o ramă mai subțire pentru o experiență de vizionare mai imersivă.

Această cea mai recentă versiune a platformei Smart TV de la LG aduce experiența utilizatorului la viață pe noile televizoare LG, pentru că webOS 22 oferă un nivel ridicat de personalizare a experienței de vizionare. Utilizatorii pot crea profiluri și pot configura accesul rapid la serviciile de streaming preferate, pot primi recomandări de conținut personalizate bazate pe istoricul vizionărilor și pot primi alerte în timp real. Conectarea la profiluri poate fi realizată prin browserul televizorului, fie de pe un smartphone cu NFC Magic Tap.

Iar, NFC Magic Tap poate fi folosit și pentru a partaja ecranul unui dispozitiv mobil pe un televizor LG. De asemenea, conținutul poate fi partajat de la un televizor la altul în aceeași locuință, folosind Room to Room Share, care permite vizualizarea conținutului prin cablu sau prin satelit pe un televizor Wi-fi fără un set-top-box suplimentar. În plus, nou pentru 2022, Always Ready transformă televizorul LG într-un media display care poate afișa imagini sau reda muzică atunci când nu este utilizat.