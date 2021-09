Vizionează fără oprire, cu stil, serialele tale preferate

Anul trecut am făcut față unei pandemii vizionând serialele noastre favorite și chiar dacă am mai trecut ocazional prin febra unui serial (vă amintiți de GOT?), anul acesta suntem gata să aducem zilele de uitat non-stop la seriale la un cu totul alt nivel.

WiFi-ul este esențial, dar abonamentele sunt revoluționare

Un semnal Wi-Fi slab îți poate pune răbdarea la încercare când vrei să te uiți la serialul tău favorit. Timpii de încărcare și conexiunea care se tot pierde sunt un adevărat coșmar.

Nu ai Wi-Fi în toate locurile din casă? Acesta este cel mai frecvent motiv pentru un semnal slab la internet. Dacă se întâmplă ca aceasta să fie problema ta, o poți rezolva cu ușurință cu un amplificator de semnal: nu vei avea zone fără Wi-Fi în casă și te vei putea uita fără întreruperi la serialul tău preferat din bucătărie până în dormitor, sufragerie sau – de ce nu – din baie!

WiFi-ul este important dar inutil fără un abonament la un serviciu de streaming. Și de ce să alegi doar unul când le poți alege pe toate? Netflix, Amazon Prime sau Disney Plus, toate oferă o gamă largă de conținut și îți permit să plătești un abonament lunar ce îți oferă flexibilitate la anulare sau reabonare.

De exemplu, Netflix va difuza serialul Friends până la finalul anului 2021 și nu cred că știai că serialele mai vechi sunt bune pentru sănătatea ta, în special dacă suferi de anxietate. Dar este posibil să devii anxios și când vei descoperi noile episoade din The Umbrella Academy, care vor fi difuzate până la finalul anului sau începutul lui 2022.

Amazon Prime va dezvălui cât de curând noi episoade din The Boys ce vor fi anticipate de o serie denumită Seven on 7, care ar trebui să mențină entuziasmul publicului până la difuzarea noilor episoade.

Disney Plus va lansa Cruella, cu Emma Stone și Emma Thompson, până la finalul lunii August 2021.

Pe care dintre acestea ar trebui să le alegi? Punem pariu că este o alegere dificilă.

Până acum nu am menționat nici un serviciu de streaming pentru evenimente sportive, dar ce ai spune de organizarea unei petreceri online cu prietenii tăi în care să vizionați un meci de fotbal? Serviciile de streaming pentru evenimente sportive sunt un alt tip de abonament la care ar trebui să te gândești.

Fă-te comod

Nu mai rata nici o secundă din serialul tău favorit: fi pregătit pentru o noapte întreagă de uitat la seriale și ai grijă să-ți anticipezi nevoile înainte de a apăsa „Play”.

Cu tableta sau telefonul tău mobil te poți uita de oriunde vrei, dar o canapea confortabilă va fi mereu mai bună decât un scaun incomod. Poate o pătură îți va aduce confortul suplimentar: îți poți lua cu tine o pătură mare și pufoasă și s-o împarți cu prietenul tău cel mai bun.

Când vine vorba de mâncare sau băuturi, felul în care te comporți poate face diferența între un amator sau un profesionist. Pop-corn dulce sau sărat, mini hotdogi, pizza de casă…Dacă gătești ceva delicios cu puțin timp înainte de a te face confortabil, ai salvat situația și nu vei mai pune pauză în timpul serialului. Iar pentru iubitorii de bere, un răcitor de bere în aceeași cameră cu tine îți va oferi o experiență cinematografică deosebită chiar din sufrageria ta. Îl poți găsi pe al tău chiar aici.

Preferi răcoritoarele? Și ele ar trebui să fie răcite perfect și aproape de tine. Te-ai gândit vreodată să achiziționezi un răcitor de băuturi pentru sufrageria ta? Aici ai câteva soluții iar casa ta va deveni mult mai bună decât un cinema!

Dacă îți inviți prietenii la tine acasă, asigură-te că ai suficient spațiu astfel încât toată lumea să se simtă confortabil și să poată vedea ecranul în întregime: nimeni nu vrea să piardă un gol câștigător sau o răsturnare de situație!

De asemenea, atunci când îți primești prietenii pentru o seară de uitat la seriale, împarte mâncarea pe mai multe mese din camera în care vă uitați, astfel încât toată lumea să aibă ceva de ronțăit pe aproape și să eviți astfel ca cineva să se ridice și să treacă prin fața televizorului pentru ultima felie de pizza.

A venit timpul pentru o sesiune serioasă de seriale

Acum că ai totul pregătit, pune-ți telefonul pe silențios, pijamelele tale confortabile și apasă pe „Play”.