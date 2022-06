3 sfaturi pentru alegerea unui contabil potrivit companiei tale

Contabilitatea este definita drept sistemul de inregistrare a tranzactiilor comerciale si financiare, analiza, evaluare, gestionare si raportare a rezultatelor obtinute. Pe scurt, sistemul contabil este responsabil de controlul financiar al unei intreprinderi.

Fie ca ne referim la o microintreprindere, un ONG sau o firma aflata la inceput de drum, contabilul constituie o piesa importanta pentru buna functionare, organizare si prosperitate a unei afaceri. Daca un bun manager vine cu idei inovatoare in ceea ce priveste marirea fluxului de clienti sau respectarea dorintelor angajatilor, un contabil priceput gaseste constant rezolvari ale dilemelor intalnite in sistemul financiar.

Industria serviciilor financiare evolueaza constant, inovatia si tehnologizarea din domeniu permit accesul la noi produse financiare standardizate, adaptate in functie de nevoile diverse ale entitatilor juridice.

Persoanele cu pregatire avansata in sfera contabila au capacitatea de a selecta si aplica produsele financiare corespunzatoare companiei pentru care lucreaza, astfel incat devin un ajutor indispensabil, atat pentru un tanar antreprenor, cat si in cazul unei intreprinderi mici.

Desigur, procesul de selectie si angajare a unei persoane capabile sa asigure bunul mers al lucrurilor reprezinta o sarcina importanta. Aceasta ii revine administratorului firmei, alaturi de colegii din cadrul departamentului de resurse umane. Iata cateva indrumari in alegerea urmatorului contabil:

Aptitudinile profesionale conteaza

In esenta, contabilitatea este un domeniu caracterizat prin responsabilitate, atentie, capacitate tehnica si de negociere. In plus, experienta vasta a contabilului contribuie in mare masura la dezvoltarea intreprinderii, mai ales daca antreprenorul cauta noi modalitati pentru extinderea afacerii. Astfel, printre indatoririle prevazute de legislatia muncii se regasesc:

intocmirea corecta, completa si analitica a tuturor documentelor contabile;

inregistrarea cronologica a facturilor in sistem;

completarea registrelor contabile;

sortarea documentelor pentru arhivare;

intocmirea balantei de verificare;

arhivarea documentelor specifice;

realizarea evaluarii patrimoniale;

stabilirea formulei de calcul potrivite;

conceperea articolelor contabile.

Cu siguranta, fiecare zi da ocazia pentru imbunatatirea cunostintelor de baza in orice domeniu, insa mediul contabil are parte de multi termeni si procedee financiare complexe, care se aplica in functie de situatia intalnita.

Prin urmare, un contabil calificat stie cum sa evite eventualele penalitati si amenzi acordate companiei. Spre exemplu, impozitul pe profit se incadreaza in randul taxelor datorate de catre persoanele juridice catre statul roman, fiind diferenta dintre veniturile de orice natura si cheltuielile utilizate pentru a realiza venituri.

Din cauza faptului ca datele cuprind informatii acumulate de-a lungul unui an fiscal, neatentia angajatului care intocmeste documentele financiare poate rezulta in penalitati datorate pentru neplata impozitului de profit.

Compania se claseaza pe primul loc

Asemenea unui copil, compania se afla intr-un proces de permanenta dezvoltare. Asadar, nivelul de productivitate intreprins de fiecare angajat la serviciu aduce un aport substantial la imbunatatirea rezultatelor finale. Inainte de a lua decizia angajarii, orice administrator trebuie sa se asigure de faptul ca noul contabil va acorda timp si se va implica in rezolvarea problemelor de ordin financiar care se ivesc pe parcurs.

Unul dintre cele mai importante documente contabile, in cazul unui magazin, este registrul de casa, intrucat include toate operatiunile de incasari si plati efectuate zilnic. Indatorirea de baza a contabilului este de a cunoaste modul de calcul al soldului la final de zi, deoarece suma trebuie sa corespunda cu banii prezenti in casierie. In caz contrar, există posibilitatea ca soldul final sa aiba o valoare negativa, aspect care se corecteaza prin creditarea firmei de catre administrator.

Un contabil valoros constituie o investitie

Indiferent de sectorul de activitate, ideea de a investi in oameni pentru a crea un mediu competitiv si productiv in cadrul companiei devine un plan eficient, aplicat de majoritatea antreprenorilor si oamenilor de afaceri. Chiar daca pretentiile financiare ale unui contabil sunt mai ridicate, cunostiintele sale profesionale, alaturi de capacitatile de asimilare rapida a informatiei, ghidarea membrilor din echipa si obtinerea unor rezultate optime in interesul firmei pot face diferenta.

In cele din urma, comunicarea dintre contabil si administratorul companiei trebuie sa se desfasoare transparent si cu regularitate, astfel incat intreprinderea va avea parte de hotarari ferme din partea celor mai importante compartimente de lucru.