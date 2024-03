Băile de lux şi confortul termic, tot mai căutate de români Un brand din domeniu a fost recompensat la Gala Health, Beauty and Lifestyle pentru amenajările inspirate

Health, Beauty and Lifestyle, evenimentul cu tradiţie marca I Success, care celebrează realizările notabile din mediul antreprenorial, şi-a desemnat câştigătorii, în cadrul primei gale din anul 2024! Pe lista câştigătorilor se numără şi un om de afaceri cunoscut, al cărui brand propune soluţii premium pentru designul confortului termic şi pentru cele mai personalizate băi, şi care a fost recompensat cu trofeul „Excelenţă în promovarea caloriferelor decorative şi a băilor de lux personalizate”.

Gala Health, Beauty and Lifestyle şi-a desemnat câştigătorii!

Dragoş Antonache: „Casa trebuie să fie un sanctuar!”

Exclusivitate şi eleganţă. Băile au devenit astăzi mai mult decât o încăpere din locuinţă. Sunt o oază unde vă puteţi relaxa după o zi grea. Pe asta a mizat şi Dragoş Antonache, antreprenorul care pune accent pe design, chiar şi atunci când vine vorba despre acele obiecte care, în mod normal, au strict rol funcţional, cum ar fi caloriferele sau bateriile de baie. La cea mai nouă gală Health, Beauty and Lifestyle, care a avut loc pe 19 martie 2024, la un pas de Bucureşti, omul de afaceri a fost recompensant cu trofeul „Excelenţă în promovarea caloriferelor decorative şi a băilor de lux personalizate”, graţie brandului său, Esenzio, şi inovaţiilor aduse în domeniul amenajărilor interioare.

„Un calorifer stă mai mult timp oprit decât pornit, tocmai de aceea începem să acordăm o mai mare atenţie designului său, decât doar laturii funcţionale. Casa trebuie să fie, realmente, un sanctuar, iar noi aducem în atenţia clienţilor noştri mai mult decât o listă cu produse, vrem să le propunem un stil de viaţă pe care îl merită.” , a declarat antreprenorul la eveniment.

De altfel, Dragoş Antonache a subliniat interesul românilor pentru reamenajarea camerei de baie în acord cu ultimele tendinţe din design şi cu cele mai noi invoaţii în tehnologie.

Caloriferele 3 în 1, noua modă în domeniul confortului termic

Una dintre soluţiile căutate de cei interesaţi de reamenajarea băii este reprezentantă de caloriferele 3 în 1, care transformă băile în oaze de confort. În cadrul evenimentului Health, Beauty and Lifestyle, Dragoş Antonache a vorbit invitaţilor despre cum caloriferele de astăzi au devenit mai mult decât un mod de a furniza încălzirea eficientă în baie: „Asigurând un confort optim pe tot parcursul anului, caloriferele 3 în 1 pot încălzi prosoapele şi pot usca eficient hainele pe module mobile de uscare. Vorbim despre creaţii care ne asigură nu doar un confort, ci şi o stare de bine, cu designuri avangardiste, care au puterea de a transforma spaţiile de acasă şi care pot ajuta la economisirea spaţiului.”

Etajerele de duș mai rezistente la coroziune şi zgârieturi, tapetele din fibră de sticlă rezistente la umiditate sau bateriile lavoar cu design cât mai inedit se numără printre produsele în tendinţe pentru reamenajarea băii, spun specialiştii.

Premiile Health, Beauty and Lifestyle, simbol al excelenţei

Peste 50 de vedete, de specialişti şi de antreprenori s-au întâlnit pe covorul roşu, şi-au celebrat reuşitele şi au primit trofee pentru contribuţia lor în cele mai variate domenii de activitate, la gala Health, Beauty and Lifestyle, ediţia de primăvară. Premiile marca Health, Beauty and Lifestyle au devenit un simbol al excelenţei şi sunt considerate un semn al performanţei în industrie. Dincolo de recunoaşterea realizărilor, antreprenorii care sunt parte din povestea Health, Beauty and Lifestyle reuşesc să îşi extindă vizibilitatea afacerii lor, să stabilească parteneriate de afaceri solide şi chiar să apară pe micile ecrane, în cadrul unor interviuri realizate de diverse posturi de televiziune. Evenimentul este, de altfel, recunoscut de ani întregi pentru relațiile de business fructoase pe care le leagă, aducând sub același acoperiș personalităţi care împărtăşesc apetitul pentru succes.

„Prin conceptul Health, Beauty and Lifestyle, vrem să demonstrăm că frumuseţea îmbracă mai multe forme şi că poate veni din domenii diverse. Ne propunem ca şi în continuare să aducem în faţa voastră poveşti de succes, care merită promovate. Gala este o oportunitate de a onora, în fel propriu, contribuţiile remarcabile ale unor profesionişti şi branduri care aduc plus valoare imaginii ţării noastre prin activitatea desfășurată.”, declară antreprenoaele Flavia Covaciu şi Oana Irimia, creatoarele galei Health, Beauty and Lifestyle şi ale conceptului I Success, care de 10 ani premiază excelenţa.