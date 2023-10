Capitalul uman, cel mai de preț capital, în era inteligenței artificiale

HR UP Group propune o dezbatere mai actuală ca oricând, despre capitalul uman, cel care contează cu adevărat în era inteligenței artificiale. Pe 3 noiembrie, Conferința Human Capital aduce la București, la Pullman World Trade Center (Sala New York), specialiști HR din toată țara și leaderi din diferite domenii de activitate, preocupați să facă față schimbărilor din acest domeniu.

Traversăm o perioadă de incertitudine și instabilitate. Oamenii și organizațiile încep să se teamă de impactul noilor tehnologii, de provocările pe care le aduce cu ea diversitatea forței de muncă, de rapiditatea schimbărilor și de impasul în care pot ajunge modelele de muncă – atât cele tradiționale cât și cele inovatoare, remote sau hybrid. Leadershipul și specialiștii în HR se întreabă, pe bună dreptate: încotro?

Conceptul evenimentului Human Capital Conference a fost creat din dorința HR UP Group de a aduce în piața de HR claritate, concepte noi, idei fresh și inovative dar nu în ultimul rând networking de calitate și posibilitatea apartenenței la o comunitate valoroasă. Există o nevoie reală de a dezbate soluții, concret și direct. De aceea, cea de-a doua ediție a conferinței va fi una altfel. Vom trata cu luciditate și seriozitate problemele stringente ale pieței muncii și vom căuta împreună soluții viabile pentru acestea.

Temele conferinței urmăresc tendințe actuale în leadership, educație și culturi organizaționale. Astfel, discutăm despre leadershipul adaptiv în era digitală și despre cum pot fi pregătiți și susținuți managerii în adaptarea la schimbările tehnologice și de business sau despre gestionarea eficientă a resurselor umane în perioade de schimbare și incertitudine. De asemenea, pe agenda evenimentului se vor mai afla teme precum impactul tehnologiilor emergente asupra resurselor umane și a managementului, dezvoltarea unei culturi organizaționale puternice, diversitatea și incluziunea la locul de muncă și schimbarea paradigmelor în evaluarea performanței.

Leaderi, HR professionals și studenții pasionați de domeniul HR sunt invitați să se alăture comunității emergente coagulate deja de HR UP Group la conferința precedentă. Printre vorbitorii celei de-a doua ediții se numără Andreea Vasilescu – Managing Partner Premier Catering and Events, Laura Rizea – Sales Manager Delicatera, Daniel Ene – Growth Hacker & Partner at Limitless Agency, Gabriel Sidor – Automation Enablement & Solution Manager la UiPath, Iulia Zamfir – Group HR Manager at One United Properties, Dr. Lorelei Nassar – DMD, MD, CEO Clinica de Implantologie Dr. Nassar, Oana Pascu – Founder at Complice.ro, Cosmin Tronaru – Co-Founder MentorSeeds Blockchain, NFTs & Mataverse Early Adopter, Carmen Bucur– Head of Project Department at Consolight, Elena Bița – Human Resources and EHS Director, Multinational Company, Dana Dobrescu, Corporate & Government Affairs Manager South Central Europe și Mihai Stanca – Entrepreneur, Author, Business Mentor, VP Patronage A.C.R.

Antreprenor, autor, business mentor, cofondator HR UP Group și organizator al evenimentului, Mihai Stanca rezumă în trei cuvinte focusul conferinței: oameni, tehnologie, armonie. Adică oameni și tehnologie în armonie.

“Cel mai important este să orchestrăm armonia și pentru aceasta comunicarea este esențială.

Actualele tendințe de pe piața de HR pun accentul pe soft skills, atribuindu-le cea mai mare valoare în condițiile extrem de dinamice și imprevizibile ale pieței actuale. Abilitățile de comunicare, entuziasmul, capacitatea de a rezolva probleme și mai ales capacitatea de a învăța devin cei mai siguri predictori pentru succes, iar vestea cea mai bună este că toate acestea sunt abilități antrenabile.

Leadershipul ar trebui să se concentreze pe selectarea acelor membri ai echipei care au capacitatea de a le deprinde și apoi, obligatoriu, pe antrenarea lor continuă”, crede Mihai Stanca.

„ În cadrul celei de-a doua ediții, ne-am propus să aducem în prim – plan subiecte de interes pentru liderii din organizații și insight-uri din zona educațională. Avem în plan să includem în audiența țintă și studenți, pentru a aduce un plus de valoare comunității în care activăm.”, explică și Cristiana Nicolescu, Co-Fondator al HR UP Group.

”În vremea tehnologiilor fără limite, capitalul uman vine cu certitudini și majuscule: Diversitate, Incluziune, Echitate. Fiecare dintre părțile implicate în HR – angajatorul, recruiterul, echipele care activează deja în businessul respectiv purtătorii și actorii culturii organizaționale au foarte mult de câștigat dintr-o schimbare de perspectivă: diversitatea și incluziunea nu sunt exigențe abstracte, ci oportunități de creștere, de dezvoltare a businessului. Cu o condiție: să fie bine gestionate! Ce ar însemna acest lucru și cum ar putea arăta o intervenție eficientă în organizație în acest sens”, este una dintre temele care o interesează pe Elena Biță – Human Resources and EHS Director la Beycelik Gestamp România, care va conduce panelul dedicat acestor teme la conferința Human Capital powered by HR UP Group.

Gazda evenimentului va fi Alexandra Revnic, actor, improviser and entrepreneur.

