Clubhouse lansează aplicația pentru Android, pe măsură ce descărcările scad

Aplicația audio live Clubhouse va începe să introducă o versiune de test a aplicației pentru utilizatorii de Android din Statele Unite, a spus compania, într-o potențială extindere a pieței sale.

Aplicația, care a crescut în popularitate la începutul acestui an, după ce, celebrul miliardar Elon Musk și alții au apărut în chat-urile audio, a stârnit copii de la startup-uri și rivali mai mari, inclusiv Facebook Inc și Twitter Inc.

A fost disponibil numai pentru utilizatorii de dispozitive Apple și doar prin invitație. Pe unele piețe, cum ar fi China, invitațiile au fost atât de căutate, încât unele au fost scoase la licitație pe piețele online.

Dar descărcările aplicației, o măsură de popularitate, au scăzut semnificativ.

După atingerea maximului în februarie, cu 9,6 milioane de descărcări, acest număr a scăzut la 2,7 milioane în martie și apoi la 900.000 de descărcări în aprilie, potrivit Sensor Tower.

Scăderea a stârnit întrebări cu privire la viabilitatea sa pe termen lung și succesul său a fost datorat parțial oamenilor care petrec mai mult timp acasă, în timpul pandemiei.

Lansarea mult anticipată a Androidului se așteaptă să ajungă la mai mulți utilizatori noi, la nivel global. Versiunea Android va ajunge pe alte piețe vorbitoare de limbă engleză și apoi pe restul globului la câteva zile sau săptămâni, după lansarea beta pe piața SUA.

Clubhouse, care a creat categoria, se confruntă acum cu Facebook, al cărui CEO Mark Zuckerberg a anunțat în aprilie o serie de produse audio, inclusiv camere audio live în stil Clubhouse și o modalitate prin care utilizatorii pot găsi și reda podcasturi.

În ianuarie, Twitter Inc a declarat că va introduce o nouă caracteristică pentru a permite utilizatorilor să taxeze admiterea în camerele de chat audio live din funcția sa „Spații”, întrucât compania caută să apeleze la mai mulți creatori de conținut. Acesta este disponibil pentru utilizatorii Android din martie.