Instant Factoring atrage o nouă rundă de investiții de 600.000 de euro

Instant Factoring, o fintech digitală de factoring din România, primește o nouă rundă de investiții în valoare de 600.000 de euro. Printre investitori se numără și MicroEurope, o companie care își propune să aducă resursele și expertiza membrilor săi în sectorul microfinanțării din Europa.

Pentru MicroEurope, Instant Factoring este prima investiție în România și, ca urmare a acestui parteneriat, va ocupa o poziție în consiliul de administrație al Instant Factoring.

„Această nouă rundă de finanțare este o oportunitate care ne va permite să explorăm piețele internaționale în vederea extinderii. În plus, ne dă încredere și ne confirmă încă o dată că suntem un pilon important în sectorul de finanțare din România. În viitorul apropiat, intenționăm să lansăm o nouă linie de business, microcredite pentru companii mici cu o cifră de afaceri de până la 2 milioane de euro”, a declarat Cristian Ionescu, CEO Instant Factoring.

„La Instant Factoring am găsit un teren fertil pentru confruntarea de idei. Am găsit oameni competenți, deschiși la schimbare, motivați și determinați să își îmbunătățească serviciile. Ei au capacitatea de a asculta și dorința de a se implica. Suntem mândri să începem această călătorie în România cu Instant Factoring. Noi, cei de la MicroEurope, înțelegem că factoringul este un instrument puternic de incluziune financiară”, a explicat Andrea Limone, CEO al MicroEurope.

„Investiția MicroEurope în Instant Factoring este prima investiție de fonduri și încredere într-o instituție de microfinanțare fintech din Europa de Est aflată în faza de dezvoltare. Până acum, niciunul dintre ceilalți investitori sociali din sectorul microfinanțării din România nu a îndrăznit să se uite la acest nou segment emergent, mai ales în Europa de Est. Această investiție este un exemplu și o declarație puternică pentru ceilalți investitori sociali europeni”, a declarat Maria Doiciu, consilier al Asociației Române de Microfinanțare și unul dintre finanțatorii MicroEurope.

Parteneriatul aduce beneficii pentru ambele părți

Instant Factoring are acum acces la expertiza specialiștilor MicroEurope, ceea ce îi va permite să își extindă gama de produse financiare, iar MicroEurope adaugă în portofoliul său o fintech inovatoare, care își va continua misiunea de a oferi servicii financiare și sprijin pentru antreprenorii din România.

„Faptul că MicroEurope, o companie formată din profesioniști cu o vastă experiență în domeniu, a ales Instant Factoring ca primă investiție ne dă curajul de a continua ceea ce am început să facem: să fim cu adevărat alături de antreprenorii din România, cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Expertiza noilor noștri parteneri ne va oferi suportul necesar pentru a ne dezvolta și pe alte piețe europene”, a adăugat Cristian Ionescu.

„Este timpul ca sectorul european al microfinanțării să introducă instrumente inovatoare. Provocarea noastră este de a fi alături de instituțiile financiare dinamice din Europa, care doresc să creeze locuri de muncă și să adauge valoare socială. MicroEurope dorește să aducă la masă un mix de resurse financiare și expertiza specialiștilor noștri”, a declarat Giampietro Pizzo, președintele MicroEurope.

„Sustenabilitatea economică și financiară, alături de un impact social ridicat și grija față de mediu: acestea sunt principiile după care operăm. Instant Factoring are ceea ce este necesar pentru a răspunde acestor nevoi. Dialogul din ultimele luni și împărtășirea strategiei ce urmează a fi dezvoltată au condus la decizia unanimă a membrilor MicroEurope de a sprijini fintech-ul românesc pe drumul său spre creștere”, a adăugat el.

Sursa – www.romaniajournal.ro