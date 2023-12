Premiul Export Innovation: O Recunoaștere a Excelenței Agro-Est Muntenia la competiția Go Global Awards 2023

Agro-Est Muntenia, companie în domeniul agricol din România cu 15 ani de expereință în domeniu, a fost recent onorată cu prestigiosul premiu Export Innovation la Gala Go Global Awards 2023, desfășurată între 6 și 8 noiembrie în Providence, Rhode Island, SUA. Acest premiu subliniază nu doar excelența Agro-Est în inovație, ci și impactul global al tehnologiilor și proiectelor sale.

„Acest premiu este o recunoaștere a eforturilor noastre continue de a aduce inovație în agricultura românească și internațională. Este o onoare să fim recunoscuți la un nivel atât de înalt, mai ales în contextul unui proiect în care am investit resurse umane și financiare semnificative. Suntem mândri că putem reprezenta România pe scena globală a agriculturii.” – Mihai Moraru, Director General Agro-Est Muntenia.

Proiectele desfășurate de Agro-Est Muntenia

Premiul este oferit după ce a fost finalizat centrul de cercetare în nutriția agricolă vegetală, considerat cel mai modern din Europa Centrală și de Est. Acesta va juca un rol crucial în dezvoltarea și exportul de noi tehnologii și inputuri agricole, începând cu 2024, incluzând fertilizanți foliari, adjuvanți, biostimulatori, și alte soluții inovatoare.

Desfășurăm și un proiectul complex, care îi oferă fermierului, indiferent de zonă, un sistem integrat și complet pentru nutriția în producția de cereale, plante tehnice, legume și fructe, prin: analiza în timp real a inputurilor, a plantelor și a solului în fiecare etapă, producția și aplicarea produselor de nutriție de tehnologie nouă, ce vor fi produse în fabrica Agro-Est Muntenia, acces la programe de cercetare prin propriul centru, platformă digitală de management, monitorizare și smart agricultură, integrarea tuturor utilajelor și resurselor din fermă în procesul de optimizare.

Gala Go Global Awards

Participarea la Gala Go Global Awards a oferit Agro-Est Muntenia o platformă unică pentru prezentarea inovațiilor și colaborarea cu lideri de afaceri și oficialități guvernamentale la nivel mondial. Premiul Export Innovation Award nu doar consolidează poziția Agro-Est Muntenia ca lider în inovație, ci marchează și un pas semnificativ pentru agricultura românească pe scena internațională. Începând cu 2024, Agro-Est Muntenia va extinde operațiunile de export și va începe procedurile de autorizare pentru piața nord-americană, oferind fermierilor români acces la tehnologii inovatoare recunoscute la nivel mondial.

Go Global este un program accesibil companiilor care dispun de produse sau servicii inovatoare, pregătite pentru a-și extinde activitatea la nivel regional sau global, care au înregistrat un succes notabil sau o penetrare semnificativă pe una sau mai multe piețe internaționale, sau care au atras un interes considerabil din partea investitorilor și/sau a mass-media. În fiecare an, aproximativ 50 de agenții și 400 de companii sunt invitate să participe la etapa finală a competiției, care în acest an a avut loc în Providence, Rhode Island, SUA.

Despre Agro-Est Muntenia:

Agro-Est Muntenia este o companie cu 15 ani de experiență, activând în zona de distribuție a inputurilor agricole, către fermieri și distribuitori. Companii de top la nivel european și internațional au ales să fie reprezentate în România de către Agro-Est, prin portofolii de produse vândute exclusiv de Agro-Est Muntenia.

Începând cu anul 2020, Agro-Est Muntenia a investit în centrul de cercetare și unitatea de producție din Jud. Buzău, devenind și producător de inputuri, iar din 2023 a preluat licența pentru mai multe platforme digitale dedicate fermierilor, inclusiv platforma CleverFarm.

Începând cu 2024 Agro-Est Muntenia va începe dezvoltarea regională, prin exportul de inputuri marcă proprie și programe de cercetare prin colaborare cu companii și institute, la nivel global.