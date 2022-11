Produse de curăţenie şi igienizare, în valoare de 40.000 de euro, donate de Kimicar pentru DGASPC sector 1

Kimicar România a donat produse de curăţenie şi igienizare, în valoare de aproximativ 40.000 de euro, către centrele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

În acest sens, copiii şi bătrânii din centrele de asistenţă socială care au nevoie de servicii specializate, dar şi refugiaţi ucraineni stabiliţi temporar în centre pe raza Sectorului 1, vor beneficia astfel de produse de curăţenie şi igienizare Kimicar pentru următoarele luni.

În afirmaţiile sale, „Responsabilitatea faţă de comunitatea în care ne desfăşurăm activitatea a fost întotdeauna foarte importantă pentru noi, mai ales că suntem o afacere de familie şi înţelegem cât de important este pentru fiecare să aibă o contribuţie socială. În contextul sanitar actual şi ţinând cont de sezonul gripelor şi virozelor, am considerat că centrele de asistenţă socială care se ocupă de copii şi bătrâni, categorii vulnerabile, reprezintă destinatarul potrivit pentru donaţia noastră”, a declarat Alexandru Ilie, administratorul companiei Alex Creativ, importator şi distribuitor al produselor de curăţenie marca Kimicar, folosite în domeniul HoReCa, industrie, auto şi casă.

Concret, câteva tone de soluţii de curăţare a pardoselilor şi suprafeţelor şi peste 2.000 de litri de igienizant pentru mâini au plecat din depozitele Kimicar către 31 de centre de asistenţă socială din Sectorul 1 al Capitalei.

În opinia sa, „Sănătatea este cea mai importantă şi fiecare dintre noi trebuie să aibă acces la produse de acest tip. De aceea am decis să donăm cantităţi de igienizant pentru pardoseli şi suprafeţe, dar şi igienizant pentru mâini, care să fie folosite timp de câteva luni de persoanele care trăiesc în centrele din cadrul DGASPC Sector 1. E datoria noastră să ajutăm atunci când putem şi vom continua să facem la fel de fiecare dată când vom avea ocazia”, a completat Alexandru Ilie.

În România, Alex Creativ, societate cu capital integral românesc, este importator al mai multor mărci şi in acest an împlineşte 18 ani de activitate. Printre brandurile din portofoliul său se regăsesc Kimicar Italia– cu peste 200 de produse de curăţenie şi igienizare folosite în domeniul HoReCa, industrie, auto/moto/nautic şi casă – şi Vaportecnic Italia, companie producătoare de spălătorii auto self service din categoria premium.