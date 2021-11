Vascar mizeaza pe segmentul de semipreparate!

Intr-o lume aflata in continua miscare, atat la propriu, cat si la figurat, timpul alocat pentru servirea meselor, in special cele individuale, este in continua scadere. Tocmai din acest motiv, segmentul semipreparatelor castiga tot mai mult teren, fiind preferat in special de generatia tanara, activa din punct de vedere profesional.

Aceasta tendinta a fost observata si de profesionistii din industria carnii, care fac eforturi pentru a-si adapta oferta in consecinta. Este si cazul Vascar, unul dintre principalii producatori de mezeluri, specialitati din carne, conserve, semipreparate si carne fresh din tara noastra.

„La Vascar, suntem inca la inceput in ceea ce priveste segmentul de semipreparate, insa suntem constienti ca dezvoltarea va fi una accelerata in urmatorii ani. Tocmai din acest motiv, am lansat de curand o gama de 5 articole noi pentru piata din Romania. In urmatorii ani, vom continua sa diversificam acest segment, tinand cont de trendurile de consum, dar si de contextul economic si epidemiologic national si global. Daca situatia actuala va persista, comportamentul consumatorilor si al comunitatii se va schimba si mai mult”, spune Vlad Ciuburciu, Directorul General al companiei cu sediul in Vaslui.

Cele 5 semipreparate mentionate de catre Ciuburciu (Vascar) sunt urmatoarele: perisoare din carne de porc (300 de grame), parjoale moldovenesti (315 grame), chiftele din carne de porc (300 de grame), mici din carne de porc si vita (400 de grame) si carne tocata de porc si vita (400 de grame). Acestea se adauga semipreparatelor deja existente in oferta companiei, fie sub brandul Vascar (mici din carne de vita si oaie, carne preparata extra, carnati proaspeti de porc), fie sub brandul premium Moldova in Bucate (carnati taranesti cu busuioc, mici taranesti, carnaciori de casa, carnaciori de casa picanti, burger 100% antricot de vita).

Toate aceste produse vin in intampinarea nevoilor clientilor, cu atat mai mult cu cat, conform unei prestigioase companii internationale de cercetare in domeniul retail-ului, piata de semipreparate din Romania a crescut cu 42% in perioada martie-iunie 2020, comparativ cu aceeasi perioada din 2019.

„Lansarea noilor semipreparate marca Vascar a fost posibila datorita unei investitii de 1 milion de euro in infrastructura si tehnologii noi. Vorbim despre produse de calitate superioara, realizate exclusiv din carne cu origine controlata si care beneficiaza de o tehnologie de productie inovatoare, garantand calitati nutritive superioare. Credem in aceste produse, motiv pentru care am investit aceasta suma importanta in retehnologizarea fabricii de la Vaslui. Stim cat de important este un timp redus de preparare si am incercat sa le oferim clientilor nostri si acest avantaj, pe langa cele obisnuite: ingrediente sanatoase si un gust delicios”, spune Directorul General Vascar.

Compania Vascar, infiintata in anul 1984 sub numele de Industria Carnii Vaslui, a aniversat de curand 37 de ani de activitate pe aceasta piata extrem de competitiva.

In prezent, compania este unul dintre cei mai importanti angajatori din regiune (fabrica de la Vaslui are peste 400 de angajati), dar si unul dintre principalii contributori la bugetul local (plati de peste 8 milioane de euro la stat, in ultimii 5 ani). Conform ultimelor cifre date publicitatii, Vascar a raportat venituri de 22,8 milioane de euro la finalul lui 2020, o crestere de 13% fata de anul 2019.