350.000 de euro este valoarea record a premiului-investiție oferit celui mai bun startup, la finalul programului Spotlight 2021

350.000 de euro este valoarea record a premiului-investiție oferit celui mai bun startup ales de un juriu de investitori și experți, în competiția de la finalul programului Spotlight 2021.

Premiul, reprezentând cea mai mare sumă acordată până acum de la lansarea programului, este sindicalizat de către un grup de investitori alcătuit din nume precum: TechAngels, SeedBlink, Growceanu, GapMinder Venture Partners, RocaX, Simple Capital și Transylvania Angels Network (T.A.N.). Suma este oferită ca aport la o viitoare investiție în startup, sub forma unui convertible note.

Pe lângă acest premiu-investiție, startup-urile participante în program vor avea acces la alte beneficii oferite de către partenerii principali, precum: acces la un workshop educativ organizat de Google pentru toate startup-urile care se înscriu în program; pachetul de cont curent “Antreprenor Optimist Plus”, acordat gratuit până pe 31 decembrie 2022 de către BRD – Groupe Société Générale, cu un card de debit Business Mastercard aferent, pentru toate startup-urile admise în program, dar și servicii de consultanță fiscală și juridică din partea KPMG România pentru cele mai bune 3 startup-uri din program.

Aceasta este ultima săptămână în care startup-urile se mai pot înscrie în Spotlight 2021, unul dintre cele mai importante programe dedicate startup-urilor tech early-stage din Europa de Est, organizat de How to Web. Înscrierile se pot face pe site-ul How to Web până la finalul zilei de 19 septembrie. Selectarea startup-urilor admise în program se va face evaluând criterii precum: mărimea pieței, experiența echipei, tracțiunea și utilitatea produsului.

“Acest proiect are calitatea majoră de a genera un pionierat educațional cu privire la crearea startup-urilor de succes, prin familiarizarea antreprenorilor cu brandingul și validarea produselor, provocările pieței de masă, parteneriatele durabile și investițiile în afaceri stimulate de idei inteligente. Culturile business sunt inspirate de culturi sociale, adică de principii, valori și convingeri legate de riscuri, inovație și comunicare. Startup-urile, ca orice model de afaceri, traduc ceva din mentalitatea culturală pe care o îmbrățișează un fondator sau un antreprenor“, spune René Schöb, Partner, Head Tax and Legal, KPMG în România.

Din totalul startup-urilor înscrise, vor fi selectate până la 40 de echipe. Programul va începe oficial în data de 4 octombrie, atunci când vor fi anunțați participanții, și se va desfășura exclusiv online până pe 21 noiembrie 2021. Așa cum se întâmplă anual, Spotlight se va încheia cu o competiție între startup-uri: pe 22 și 23 noiembrie vor avea loc semifinalele, când vor fi alese cele 10 startup-uri finaliste, urmând ca finala să aibă loc pe 24 noiembrie. Echipele își vor expune cele mai bune pitch-uri în fața unui juriu format din investitori și experți pentru a câștiga premiul-investiție de 350.000 de euro, oferit de TechAngels, SeedBlink, Growceanu, GapMinder Venture Partners, RocaX, Simple Capital și Transylvania Angels Network.

Pe parcursul celor 5 săptămâni consecutive de desfășurare a programului, fondatorii startup-urilor vor beneficia de peste 1.000 de întâlniri individuale cu lideri ai industriei de tehnologie. Printre aceștia se numără: Luciana Lixandru (Sequoia), Nicolas Dessaigne (Y Combinator), Irina Haivas (Atomico), Carlos Espinal (Seedcamp), Andrei Brașoveanu (Accel), Hristo Borisov (Payhawk), Nopadon Wongpakdee (Startup Core Strengths), Ramli John (Product-Led Institute), Andy Budd (Clearleft), și Ondrej Bartos (Credo Ventures), precum și reprezentanții a peste 50 de fonduri de investiții, cum ar fi: EarlyBird Venture Capital, Credo Ventures, 500 Startups Istanbul, Speedinvest, SOSV, Gamegroove Capital, LAUNCHub Ventures, Market One Capital, Eleven Ventures, Smok Ventures, eMAG Ventures, Flashpoint Capital, Notion Capital și alții.

„Spotlight reprezintă o oportunitate pentru ca startup-urile ambițioase să aibă acces la mentori și experți de calibru, sprijin pentru dezvoltare, precum și la o multitudine de resurse și beneficii. Mai mult decât atât, fondatorii se alătură unei rețele puternice de suport pentru startup-uri, unde pot găsi potențiali clienți și investitori, și, totodată, beneficiază de vizibilitate pentru produsele și serviciile lor. Încurajez startup-urile să aplice la acest program dacă vor să aibă acces la sprijinul potrivit pentru a-și duce compania în următoarea etapă de creștere”, adaugă Dan Oros, Head of Marketing Google și YouTube România.

Programul Spotlight este realizat în parteneriat cu Google for Startups, KPMG România, Mastercard România și BRD – Groupe Société Générale, cu suportul eMag, 2Checkout (acum Verifone), Fitbit, Microsoft România, BearingPoint România, Orange România și Credo Ventures.

Lansată în 2011 și organizată în cadrul conferinței How to Web, Spotlight este cea mai cunoscută competiție din regiunea Europei de Est adresată startup-urilor din tehnologie care vor să se dezvolte la nivel global.

Mai multe detalii despre program se regăsesc prin accesarea howtoweb.co.

Despre How to Web

How to Web este una dintre cele mai importante conferințe anuale de tehnologie și inovație din Europa, reunind antreprenori în tehnologie, dezvoltatori de produs, developeri, specialiști în marketing online, inovatori și investitori care sunt în căutare de inspirație și know-how despre cum să dezvolte produse și afaceri digitale.

Lansată în 2010, a fost printre primele evenimente de tehnologie din Europa Centrală și de Est și a contribuit la adoptarea mentalității de startup în România și în această parte a Europei. Mai multe informații se regăsesc pe site-ul howtoweb.co.